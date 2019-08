Brabec jako kapitán Plzně: Ztráty jsou problém, štve nás to. Proč měl pásku? | iSport.cz

Proč vám nevyšel zápas v Teplicích?

„Nechali jsme si dát gól, proto to nevyšlo. A my jsme nedali druhý. Měli jsme spousty příležitostí, neřekl bych stoprocentních šancí, ale slibně rozjetých akcí ve vápně, kdy jsme tam míče naváděli ze stran. Jestli chceme pomýšlet na to, že budeme hrát o titul, takové šance musíme vyřešit.“

Bylo těžké zapomenout na čtvrteční vyřazení z evropských pohárů?

„Život jde dál, ve fotbale je hezké to, že se brzy hraje další zápas. Ve čtvrtek se nám podařilo vyhrát, bohužel to neznamenalo postup. Samozřejmě to mrzí, Evropu jsme chtěli hrát, to se nepovedlo. O to víc se musíme soustředit na ligu a o to víc nás štve, že jsme nedokázali zvítězit.“

SESTŘIH: Teplice - Plzeň 1:1. Parádní góly na obou stranách, ale další ztráta hostů

Nevyhráli jste v lize tři zápasy po sobě, čím to?

„Problém je to velký. Chceme hrát o nejvyšší příčky, když budeme takhle ztrácet, asi se nám to nepodaří. Musíme se chytit od příštího utkání doma (neděle Opava) a najet na vítěznou vlnu.“

Těší vás, že jste nastoupil jako kapitán?

„Vzniklo to tak, že to určil trenér. Paťa Hrošovský odešel, Hub (Roman Hubník) je zraněný, Řízek (Radim Řezník) nebyl na hřišti, Limba (David Limberský) taky ne. Spíš to tak dopadlo, ne, že bych byl určený kapitánem. Ale pro mě se na hřišti s páskou nic nemění. Snažil jsem se řídit s Perňou (Luděk Pernica) odzadu celý tým. Jestli mám pásku já, nebo někdo jiný z kluků, je asi jedno.“

Teplice - Plzeň: Hora parádním volejem srovnává na 1:1!