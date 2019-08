Vukadinovič nejen o Spartě: Budeš tu nejlepší pravý bek, říkal Stramaccioni | iSport.cz

Se Zlínem slavil Vukadin Vukadinovič vítězství v Českém poháru (2017), pomohl klubu do Evropské ligy a „vystřelil“ se do Sparty. Místo v základu si tam ale nevybojoval. Že by z něj Andrea Stramaccioni udělal beka, to nechtěl. A velký prostor pak nedostal ani pod dalšími trenéry. Pendlování mezi béčkem a hostovačkami utnul přestupem do MFK Karviná. Za nový tým zatím Vukadinovič nastoupil dvakrát (Slavia 0:0, v Olomouci 1:1). Snaží se dohnat herní manko, v minulém kole ho na hřiště nepustilo drobné zranění. Ve Zlíně teď bude mít o motivaci postaráno. „Mančaft ode mě potřebuje víc, to jsem si vědom.“

Jak prestižně berete nadcházející zápas ve Zlíně, kde jste působil?

„Moc se těším, Zlín mám rád, vždyť jsem tam prožil tři krásné roky. Pod trenérem Páníkem jsme skončili šestí v lize a vyhráli pohár. Pořád tam mám spoustu známých a kamarádů. Proti ševcům by to mohla být moje premiéra v cizím dresu. Sice jsem tam hrál se Spartou, ale do hry jsem nezasáhl.“

Tým znáte, kdo pro vás osobně bude nejvíc nepříjemný?

„Pravda je, že většinu kluků znám, jenom změnili styl hry. My za dob Páníka hráli převážně 4-4-2, teď hrají 3-5-2. Bude to neobvyklé, v lize to moc týmů nehraje, skoro nikdo. Neznám pana Csaplára, ale co sleduju, jeho styl je hodně ofenzivní. Největší nebezpečí vidím u Poznara, střelecky se mu teď daří, je to gólový útočník. Vysoký a silný v osobních soubojích, tam pro nás bude asi největší nebezpečí.“

Před příchodem do Karviné jste hrál mistrovský zápas naposledy před pěti měsíci v Turecku, jak těžké je dostat se zpátky do herní praxe?

„Jednoduché to není. Kór teď, když se celému mančaftu nedaří a nejsme na dobré pozici. Mančaft ode mě potřebuje víc, to jsem si vědom. Jsem tady tři týdny, v tréninku je to lepší a lepší. Před minulým zápasem jsem měl menší zranění, ale už jsem zase v plné zátěži. Není jednoduché se do toho zpátky dostat, ale budu trénovat. To je jediná cesta.“

Co kondice?

„Musím říct, že jsem měl fantastickou přípravu s béčkem Sparty pod Václavem Kotalem a Lubošem Loučkou. Takže kondičku mám, ale potřebuju se dostat do zápasového tempa, které mi chybí.“

Do Sparty jste odcházel v létě 2017 po skvělé sezoně ve Zlíně, proč vám angažmá v Praze nevyšlo?

„Moc se mi to komentovat nechce, ale můj názor je, že jsem tam ani pořádnou šanci nedostal. Brali mě jako posilu. Když jsme se domlouvali na angažmá, končil Konaté a brali mě za něj. Vlastně post za post. Tak mi to bylo řečeno. Problém byl asi v tom, že jsem přišel dřív než trenér.