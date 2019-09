Kritický Trpišovský po šoku v Opavě: Tak špatný výkon si nevybavuju | iSport.cz

Co tomu říkáte?

„Nekvalitní výkon. Tak špatný z naší strany si nevybavuju. Nevím, kde jsme byli v hlavách. Zápas ovlivnilo vyloučení Svozila, určilo ráz hry. Opava se stáhla do bloku a my jsme dobývali. Povedlo se nám sice dát vedoucí gól, ale už ne ten rozdílový. Vždycky se pak může stát to, co přišlo v poslední minutě. Za to, co domácí předvedli v deseti a v tom počasí, zaslouží absolutorium. Nevzdali se a vydřeli to. Sami jsme si to udělali těžké.“

Remizovali jste i v Karviné. Vzpomínáte?

„To byl diametrálně odlišný výkon. Tam jsme hráli velmi dobře, jen jsme neproměňovali šance. V Opavě to bylo mizerné. Byl záměr střílet ze střední vzdálenosti, připravovali jsme se na to. Ale pálili jsme z nepřipravených pozic. Pokud Ondra Kúdela říká, že to byl netýmový výkon, musím souhlasit.“

Jste hodně kritický.

„Běžecky, fotbalově, ani mentálně to nebylo dobré. Kazili jsme věci, které normálně nekazíme. Myslel bych si to, i kdybychom udrželi vedení 1:0.“

Protočil jste sestavu. Které z absencí byly vynucené?

„Brankář Kolář se zranil na předzápasové rozcvičce. Také Hovorka s Traorém nehráli ze zdravotních důvodů. Král už odešel. Honzu Bořila jsme nechali odpočívat, odjede nám na nároďák. Zelený předtím hrál slušně. Bohužel, Holeš byl na pravé straně přetížený, Mick (Van Buren) mu vůbec nepomohl. Tři ofenzivní hráči, kteří přišli do hry, nebyli takovým přínosem, jak jsem očekával. Měli jsme mraky pozic, ze kterých jsme mohli dát druhý gól.“