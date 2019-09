Jílek ocenil přínos Frýdka i Lischku: Šest změn? Pomohla nám analýza | iSport.cz

Výhra venku, bez obdržené branky. Byl to výkon, jakým se chcete prezentovat pokaždé?

„I na tomto výkonu by se daly najít rezervy. Z celkového pohledu jsme ale vstřelili dva góly, iks dalších šancí jsme nedohráli a soupeř jich měl minimum. Z tohohle pohledu to bylo dobré, ale myslím si, že jsme schopni odehrát ještě lepší utkání. S větší kontrolou. Zlín nás ve druhém poločase na dvacet minut přetlačil, nebyli jsme ve hře, ale nic si z toho nevytvořil.“

Jste rád, že vám vyšel vabank se šesti změnami v sestavě oproti poslednímu utkání?

„Nenazýval bych to vabankem, my jsme museli reagovat, protože takhle hrát nemůžeme. Byla to cílená věc, která vycházela ze stavu, ve kterém jsme. To je hodně velké množství vstřelených ale i inkasovaných branek. Využili jsme reprezentační pauzu k analýze a chtěli připravit tým i pro derby. Vyzkoušeli jsme si variantu, která by mohla fungovat. Proti Zlínu se to ukázalo jako dobrá volba.“

Jak se vám líbil výkon Davida Lischky, který vydržel na hřišti 70 minut?

„Před čtrnácti dny by měl na čtyřicet minut, pak se dotáhl. Teď měl od 60. minuty problémy, a to se nehrálo v extra tempu. Nicméně s ním počítáme. Je to hráč Sparty, dostal šanci a zvládl to.“

Nastínil, že by mohl vyřešit problémy ve středu obrany, které Spartu v sezoně trápí?

„David je herní typ stopera. Jeho přednost je fyzičnost. Je to silný stoper, dokáže vyhrávat osobní souboje, běžecky je silný. Jen si musí dávat pozor, aby to nepřeháněl s mírou kreativity. V zápase byly dvě situace, kdy jsme na můj vkus relativně dost riskovali. Je třeba, abychom nedávali soupeřům takové příležitosti.“

Vrátil se i Martin Frýdek a rovnou s kapitánskou páskou. Počítáte s ním na kraj obrany, nebo do středu zálohy?

„Jednoznačně bych to nechtěl říct. Martin je schopný hrát na bekovi, ve středu i na křídle. Potřebovali jsme ho využít v obraně a zvládl to výborně. Obecně je pro tým velmi důležitým článkem. Je to kapitán Sparty a také typ hráče, který ostatním spoluhráčům řekne i ty nepříjemné věci, které jsou potřeba. Navíc je výrazně cítit jeho vítězná mentalita.“

Změna nastala v brance. Co vás vedlo k tomu, že jste posadil Florina Nitu na lavičku?

„Reagovali jsme na poslední dva zápasy, ve kterých Florin dostal tři góly. Nejdříve v Liberci a pak doma s Olomoucí. A pokaždé neměl čisté svědomí. O komunikaci mezi brankářem a obranou to vůbec nebylo, prostě jsme chtěli udělat změnu. Milan pracuje v tréninku skvěle a o šanci si řekl.“