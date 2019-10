Slovácký Hofmann jen zíral: Nedotkl jsem se míče a vedli jsme 2:0 | iSport.cz

Takže jste byl v klidu?

„Byl jsem přesvědčený o tom, že když je na zápase video, gól nemůže být uznaný. Baluta si zpracoval balon rukou.“

VAR byl v akci víckrát. Jaké to je, čekat na rozhodnutí?

„Horší je, že kdyby byl VAR v Olomouci, taky jsme nedostali gól. Teď nám pomohl. Je jen škoda, že není všude.“

Mohli jste zvládnout druhý poločas lépe?

„Stoprocentně. Bylo to od nás nervózní. Vedli jsme jen o gól. Zalezli jsme a chtěli zase bránit výsledek. Kdybychom na konci prvního poločasu po jejich jediné střele neinkasovali, bylo by to možná klidnější. Tímto jsme si to zkomplikovali. Bylo to ukopané, ubojované. Oni pak hráli na víc útočníků, nahoře to přeházeli. Spoléhali na propadnuté balony. Na to, jak obvykle hrávají kombinačně, tentokrát to dost kopali. Stala se z toho taková kopaná. Bohužel.“

Předchozí dva domácí zápasy jste remizovali. Mělo to na váš výkon nějaký vliv?

„Nehráli jsme špatně. Většinou jsme ztratili body nějakou nešikovností. Sebevědomí jsme měli. Pro nás to byl důležitý zápas, který jsme potřebovali vyhrát. Navíc před repre pauzou. Bude se nám v ní lépe trénovat. Ani jsem se nedotkl míče a vedli jsme 2:0. To byl příjemný start.“

Tlačil na vás trenér Svědík hodně, že musíte konečně vyhrát?

„I my jsme ty remízy nesli těžce. Když dostaneme gól v 90. minutě anebo hned z první akce jako s Teplicemi, jsou to nepříjemné ztráty. Věděli jsme, že musíme za každou cenu vyhrát.“

Na konci přišel do hry váš nedávný spoluhráč Jan Kuchta. Měli jste z něj obavy?

„Všiml jsem si ho až po pár minutách. Menších a rychlých hráčů tam měli dost. Takže se spoléhali na to, že jim vyšší útočník nějaké balony prodlouží. Naštěstí dvě tři situace nevyřešili a zaplaťpánbůh jsme to uhráli. Rozhodly naše dva rychlé góly.“