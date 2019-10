Očima fanoušků: Slavii chybí útočník, Sparta bavila, ale... Baník mrzí pauza | iSport.cz

DAVID OCETNÍK. 41 LET, AREA 114

Proto jsme s Dortmundem branku nedali, a proto v Jablonci přišel gól až v 70. minutě. Byl bych velmi rád, kdyby se kdokoli z našich snajprů dostal do formy a začal góly dávat, avšak posílení v zimě na tuto pozici musí být prioritou číslo jedna. I přes chybějícího kanonýrka máme po 12 zápasech náskok 6 bodů a úctyhodné skóre 25:2. Dalším úctyhodným milníkem je 723 minut bez obdrženého gólu Ondřeje Koláře, za mě nečekaně skvělá obrana a parádní fazóna Ondry!

Ve fotbale jste jednou dole a jednou nahoře a my si to musíme užívat. Avšak jedna velká slabina našeho současného skvělého týmu se najde, dle mého nám chybí skvělý útočník. Začínali jsme ligu s Van Burenem a zkoušeli Júsufa, dnes je to Tecl střídaný Škodou. Ač si myslím, že minimálně dva jsou perfektními útočníky hodícími se do našeho týmu, zatím se to neukazuje.

Máme za sebou utkání s Dortmundem a Jabloncem. Už je to sice ohraná písnička, o tom jak skvěle Slavia hraje, ale velmi rád to budu neustále připomínat.

VIKTORIA PLZEŇ: Penalta? Pro mě dost podivná

Další víkend, další zkouška: rozjetá a rozjuchaná Boleslav. Doma jí to jde a bohužel to proti nám potvrdila. Naší chybou bylo, že jsme vedení neudrželi déle a skoro to vypadalo, že jsme se po půl hodině začali bát. Nebylo čeho, možná stačilo nechat je vycukat a taky z toho mraku šancí dát ještě jeden gól. Nestalo se.

Penalta? Pro mě dost podivná, ale ono se už tady asi píská jednou všechno a podruhé nic. VAR bude za chvíli hledat i krtka v trávníku. Takže tentokrát na nás žádné body nezbyly, nic, jede se dál, příště to vyjde.

Jinak tomu nějak nerozumím. Na Spartu dorazí Franz Straka, bije se ve sparťanskou hruď, volá sparťany do boje – a vede Karvinou. Nechá své ovečky profackovat 0:4 a všichni pějou ódy, jak je z toho Spartička venku. Ale že dostala mnohem víc pohlavků, než rozdala, je zapomenuto. Doufám, že jim to někdo rychle připomene. Čest Karlu Gottovi a královně Viktorce. Pyro do hlediště patří, ale jen bezpečné.

KOVI. 51 LET, PODNIKATEL