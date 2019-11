Naštvaný Vrba: Proč přišel výpadek? Já to nevím. Musíte se zeptat hráčů | iSport.cz

Byl naštvaný na vlastní hráče. Na jejich přístup. Na jejich bohorovnost a totální laxnost ve chvíli, kdy se dostali do vedení 1:0 brankou Michaela Krmenčíka. Plzeň se pustila do hazardní hry, prohrála ji. Zlínský Tomáš Wágner vyrovnal a v závěrečné minutě mohl dokonce zápas rozhodnout. Sólo ale za přispění gólmana Aleše Hrušky, a břevna, neproměnil. Konečný rezultát zní 1:1. „Nedokážu si to vůbec vysvětlit,“ koulel očima viditelně naštvaný trenér Pavel Vrba. Viktoria po polovině základní části ztrácí na suverénní Slavii už jedenáct bodů.

Co se stalo s mužstvem po brance na 1:0? Přišel možná osmiminutový totální výpadek…

„Máte pravdu. Nezvládli jsme to. Ale proč se tak stalo, se musíte zeptat hráčů. Já to nevím. Nedokážu si to vůbec vysvětlit.“

Bylo to nekoncentrovaností? Mysleli si hráči, že zápas dovedou do konce bez výraznější snahy a zaujetí?

„Je pravdou, že jsme dovolili soupeři sbírat druhé balony, hrát jednoduchý fotbal a nakopávat dlouhé míče. To nám nevyhovovalo, na což jsme doplatili vyrovnávací brankou.“

Kromě vstřeleného gólu šel Tomáš Wágner dvakrát sám na brankáře. Podruhé v poslední minutě, kdy se balon snesl na břevno.

„Když se podíváte na tu druhou situaci, tak to nebylo o vytvoření šance kvalitou Zlína. Ale naopak my jsme soupeři připravili šanci naší rozehrávkou. Jestliže někdo (Jakub Brabec) takhle ztratí míč, tak můžete být postavený, jak chcete, ale nezabráníte tomu. Byla to obrovská chyba. V prvním poločase využil Zlín našeho vyššího postavení, dostal balon za obranu a Wágner šel sám na brankáře. To se ve fotbale stává. Tudíž první šanci beru, druhou neberu.“

SESTŘIH: Zlín - Plzeň 1:1. Krmenčíkův gól nestačil, srovnal Wágner

Neměl by být herní rozdíl mezi druhým a v současnosti třináctým týmem FORTUNA:LIGY výraznější?

„Neviděl jsem statistiky, ale podle mého názoru jsme v mezihře byli silnější, měli jsme více času balon pod kontrolou, ovšem měli jsme z toho vytěžit víc. Na druhou stranu jsem viděl Zlín proti Mladé Boleslavi, kdy nezaslouženě prohrála, měla víc šancí. Každopádně tahle ztráta je hlavně naší chybou. Za stavu 1:0 jsme dovolili, aby se Zlín během osmi minut dostal do tří situací, které byly závarové. To je obrovská chyba. Takové mužstvo si to nesmí dovolit.“

Jak velkou komplikací je pro vás další ztráta z hlediska případného boje o titul?

„Slavia si dnes hraje svůj fotbal, vede o jedenáct bodů. Mají obrovskou euforii nejen v lize, ale hrají velice dobře i v Champions League. Jsou trošku někde jinde než my. Po patnácti kolech mají jen dvě remízy. To je mimořádný výkon. Tak to je.“

Hrajete tedy jen o druhé místo?

„Podívejte se, co jste psali, když jsme my vedli ligu o jedenáct bodů. Ta situace je úplně stejná. Když se podíváte, tak si to určitě najdete.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 79. Wágner Hosté: 72. Krmenčík Sestavy Domácí: Rakovan – Cedidla, P. Buchta, Hnaníček – Matejov, Podio, Jiráček (C), Bartošák – Fantiš (88. Čanturišvili), Poznar (83. Janetzký) – Wágner (90+2. Železník). Hosté: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský – Kalvach, Procházka – Kayamba, Hořava (84. Beauguel), Hloušek – Krmenčík. Náhradníci Domácí: Šiška, Giorgadze, Čanturišvili, Janetzký, Kolář, Nečas, Železník Hosté: Kozáčik, Beauguel, Herc, Hubník, Janošek, Mihálik, Pernica Karty Domácí: Hnaníček, Jiráček, Matejov, Wágner, Hnaníček Hosté: Brabec Rozhodčí Pechanec – Moláček, Blažej Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 3742 diváků

