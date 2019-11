Teplice útočí na Chovance a spílají sudím: Ať je nominuje liga, ne FAČR | iSport.cz

Martin Hašek akrobaticky trefil do hlavy teplického Jakuba Mareše • Pavel Mazáč / Sport

Žluče, kterou v nich vyvolaly křivdy v zápase se Spartou, se stále nezbavili. Vedení teplického klubu je dál znepokojeno, jakým způsobem dochází ve FORTUNA:LIZE ke zhoršení výkonu rozhodčích. „Po výměně předsedy komise rozhodčích a nástupu pana Chovance vidíme návrat “starých pořádků” a možných zákulisních her, jak z úrovně vedení českého fotbalu, tak pravděpodobně některých klubů,“ uvedl v klubovém prohlášení předseda představenstva Pavel Šedlbauer.

„Požádal jsem pana Svobodu, předsedu LFA, o svolání vlastníků klubů k zaujetí jasného stanoviska k tomuto vývoji. Dále jsem navrhl na Ligovém grémiu LFA projednat s FAČR nominaci rozhodčích na jednotlivá utkání komisí LFA a nikoli FAČR.“

Ačkoliv se zásadní sdělení teplického šéfa, o změně nominování sudích na ligová utkání ukrývá až v závěru oficiálního vyjádření, hraje velmi důležitou roli. Jednalo by se totiž o změnu, která byla v minulosti už jednou na stole, nicméně k jejímu prosazení nedošlo.

I tentokrát se jí předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec snažil shodit ze stolu, ale jeho argument nenašel u Šedlbauera úspěch. „Pan Chovanec náš návrh zamítl se slovy, že to nelze podle pravidel UEFA. Mám však informace, že v Anglii i Německu to tak je, proto budu žádat LFA o prověření, zda je to možné,“ uvádí Šedlbauer.

Tiskoví mluvčí obou asociací na dotaz Sportu shodně odmítli sdělit oficiální stanovisko. „K vyjádření p. Šedlbauera se v tuto chvíli vyjadřovat nechceme," uvedl Štěpán Hanuš s tím, že LFA situace kolem rozhodčích rozhodně není lhostejná. „Momentálně probíhá reprezentační sraz, vyjádření k návrhu Teplic poskytneme v příštím týdnu,“ přidal se i Michal Jurman za FAČR.

Kromě nominace sudích leží Severočechům v žaludku i kostrbatá souhra rozhodčích s VARem na stadionech. „Chápu, že rozhodování je stále složitější při stále zrychlující se hře a chyby rozhodčích nelze úplně vyloučit. Ale každé kolo jsme svědky problematických rozhodnutí a nejednotného využívání videosystému VAR. A právě tento nástroj má férové hře pomoci,“ zlobí se Šedlbauer.

Jako příklady, kdy video nefungovalo, jak mělo, uvedl domácí duel se Spartou (1:1) či na Slavii (0:3). Zmínil i slabý výkon Zbyňka Proskeho v zápase Liberce s Plzní (1:4).

„Samozřejmě že hlavně sleduji náš tým a pokud nás sudí třikrát poškodí v utkání se Spartou a následně také penaltou na Slavii, o které většina odborníků prohlásila, že neměla být, nedivím se reakci trenéra Hejkala, i když s takovými komentáři těsně po utkání nemohu souhlasit.“

Závěrem se Šedlbauer opřel do současného vedení Fotbalové asociace, ve které stojí Martin Malík a úzce spolupracuje s druhým místopředsedou Romanem Berbrem.

„Nic se nezlepší bez zásadních personálních změn uvnitř FAČR. I když je frustrace fanoušků velká, řešením není bojkot, ale naopak návštěva zápasů, selské posouzení dění na trávníku každým z nás a vyvolání společenského tlaku na zprůhlednění řízení českého fotbalu,“ dodal.