Šéf ligy o rozhodčích: Chyby i s VARem? Musí se tvrdě a jasně trestat | iSport.cz

Nemá radost z emocí, které nyní ve fotbalové FORTUNA:LIZE opět rozdmýchaly výkony rozhodčích. Odmítá sice, že by chyby sudích byly v některých případech úmyslné nebo jich bylo víc než v minulosti, přesto chce šéf LFA Dušan Svoboda nastalou situaci řešit. Transparentnější tresty pro chybující sudí, jednotný postup při používání videa ve všech zápasech, kde je přítomné, či možné úpravy ve fungování komise rozhodčích. To vše chce prodiskutovat společně s předsedou FAČR Martinem Malíkem, pod jehož gesci komise rozhodčích spadá. „Pro důvěryhodnost fotbalu je to zásadní věc,“ říká ligový šéf, který v rozhovoru pro iSport.cz reaguje i na ostré teplické prohlášení o návratu starých špatných časů.

V posledních ligových kolech jsou opět velkým tématem výkony rozhodčích. Co říkáte zvětšujícímu se počtu chyb, které dělají?

„Fotbal už celkem dlouho sleduji a nesouhlasím s vámi. Nemyslím si, že nyní dochází ke vzrůstajícímu počtu fatálních chyb rozhodčích nebo k nějakému tendenčnímu řízení utkání. To ale samozřejme neznamená, že se stávajícím stavem jsem spokojený. To v žádném případě. Důvěra široké fanouškovské veřejnosti směrem k rozhodčím je extrémně nízká. To je prostý fakt, který poškozuje celý fotbal. A proto pokud rozhodčí udělá chybu, která má fatální dopad na výsledek, tak musí přijít trest. Jasný, srozumitelný. Ale navíc tu podle mě došlo k ještě jedné úplně jiné věci, která kolem sudích jitří emoce.“

Co máte na mysli?

„Trochu nereálná očekávání spojená se zavedením videa. Mám pocit, že řada lidí to vnímá tak, že když teď máme video, tak všechno bude jasné, nesporné a bez chyb. Jenomže fotbalová pravidla nejsou nastavena černobíle. Vemte si třeba jen ty poslední tři sporné momenty z posledního ligového kola. U těch dvou se přitom odborníci ani s odstupem času neshodnou na jednom jediném možném výkladu.“

Máte na mysli neuznaný gól Jablonce v utkání se Spartou a slávistickou penaltu proti Teplicím?

„Ano. Obě jsou to sporné situace, které ale ani po detailním prozkoumání nejsou černobílé. A mám pocit, že fanoušci a fotbalová veřejnost si obecně myslela, že se zavedením videa už žádné sporné situace nebudou. Jenomže to by muselo nejdřív dojít i k radikální změně pravidel, která nejsou v řadě případů jednoznačná a umožňují při výkladu jistou benevolenci. A podle mě právě tato nejednoznačnost se zavedením videa vlastně ještě víc vystoupila do popředí. Rozhodčí už nyní sice může všechno vidět, ale k jednoznačnému verdiktu to pak často přesto nevede.“

Ano, to ale platí jen u některých situací. Druhá věc je však to, že v řadě případů nyní VAR a sudí na hřišti nepostupují vždy stejně. V jednom zápase určitou situaci řeší, ve druhém obdobnou nechají být…

„V tom s vámi souhlasím. A toto jako vážný problém vnímám. Při používání videa ve všech zápasech musí být jednotný přístup. A to se dnes bohužel občas opravdu neděje a vede to pak k nedorozuměním a zbytečným emocím. Rozhodčí také nesmí využívat VAR jako alibi pro svá rozhodnutí. Musí být schopni odpískat zápas bez fatálních chyb i bez VAR. Ten jim má pouze pomoci řešit opravdu složité situace.“

Jak se ale v této souvislosti díváte na to, že komise rozhodčích ústy Martina Wilczeka v posledním roce několikrát i veřejně mantinely pro využití videa změnila? Nejdříve se řešila jen zjevná pochybení, pak VAR do zápasů záměrně vstupoval víc, pak se znovu ubíralo. Není divu, že v tom pak mají lidi zmatek a přestávají videu věřit…

„Také z toho nemám radost, primárně považuji za chybu, že k té změně pohledu dochází v rozehrané sezoně. Nemám ale přístup na školení rozhodčích, nevím, jak je ve všech nuancích ze strany IFAB nastaven protokol. Bohužel je taky pravda, že tím, jak skončil Roman Hrubeš, tak informovanost v tomto ohledu je menší. Moc bych si však přál, aby tyhle manévry skončily. Na druhou stranu do jisté míry tento vývoj chápu.“

Jak to myslíte?

„Zavedení videa je podle mě největší změna, která fotbal v jeho novodobé historii potkala. Takže z tohoto pohledu jde stále o žhavou novinku. A podle mě až na základě několikaletých zkušeností fotbal najde tu správnou cestu, jak ho ve všech konsekvencích správně používat ku prospěchu věci. Ale jinak stále připomínám, že hlavní úlohou videa je zamezit fatálním chybám, neregulérním gólům či vymyšleným penaltám. A v tomto ohledu už video fotbalu jednoznačně a výrazně pomohlo. Vzpomeňte si jen, kolik bylo v minulosti gólů z ofsajdů či kolik bylo nafilmovaných penaltových zákroků. To všechno pomohlo video drasticky snížit.“

V zásadě máte pravdu. Nicméně během podzimu se už také několikrát stalo, že video neřešilo ani ta zjevná pochybení. To jsou situace, které pak vyvolávají asi největší vlny nedůvěry…

„To je druhá věc. Pokud se taková chyba opravdu stane a komise rozhodčích sezná, že došlo k vážné chybě i přesto, že byl na zápase přítomný VAR, pak čekám, že rozhodčí, kteří ji způsobili, budou tvrdě potrestáni. Není možné, abychom do VAR technologie investovali miliony korun a rozhodčí i s jeho asistencí udělal fatální chybu s přímým dopadem na výsledek utkání. To je pro mě neakceptovatelné.“

Tendeční řízení Proskeho v Plzni odmítám

Možná největší emoce na podzim z pohledu sudích vzbudil zápas Plzně s Libercem, kde sudí Proske nechal dohrát Romana Hubníka i po třech žlutých faulech a na druhé straně neměl slitování s Alexandru Balutou. Možná nejsilněji se tu od červnové baráže mluvilo o záměru rozhodčího pomoci jednomu klubu. Jaký je váš komentář?

„To, že sudí Proske chyboval, je jednoznačné a komise rozhodčích to také jasně konstatovala. To, že svými chybami poškodil Liberec, je také pravda, podobně, jako v jiném utkání zase sudí svoji chybou Liberci pomohli. Ale jestli po mně chcete, abych řekl, že to bylo schválně tendenční, to jsem v tom neviděl a odmítám to. A k tomu, aby baražová utkání neprovázely podobné emoce jako minule, jsme na Ligovém výboru rozhodli, že všechna budou již v této sezoně za asistence VAR.“

To je určitě správný krok. Nicméně k té tendenčnosti - například fotbalové Teplice ji v rozhodování sudích vidí. V prohlášení pana Šedlbauera se dokonce mluví o návratu starých pořádků, o chybách, které jsou řízené ze strany vedení fotbalu i ze strany některých klubů. To je dost velký projev nedůvěry…

„Je to pohled pana Šedlbauera, mluvil jsem s ním opakovaně, znám jeho kritické názory, respektuji je, ale s řadou z nich se neztotožňuji. Navíc je tu platforma Ligového grémia, na jehož posledním zasedání byl předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec osobně přítomen. Vystoupil tam s poměrně obsáhlou zprávou o fungování komise a nikdo ze zástupců klubů nevznesl žádnou námitku nebo kritiku. Prostě neřekli nic z toho, co se pak třeba v tom teplickém prohlášení objevilo. To mě upřímně mrzí, protože tam byla ta správná chvíle vznést připomínky, ozvat se a pojmenovat to, co případně v očích klubů nefunguje.“

Možná v Teplicích ten pomyslný pohár trpělivosti přetekl až po posledním kole. Ale zpět k jejich prohlášení – vyzývají vás také ke svolání schůzky majitelů klubů a k tomu, aby začala diskuze o tom, aby sudí do ligových zápasů nominoval zástupce LFA v komisi rozhodčích. Co vy na to?

„Schůzka majitelů? Podívejte se – LFA má jasně dané stanovy. Nejvyšším orgánem je Ligové grémium, přístup na něj mají statutární zástupci klubů, což jsou často zároveň i majoritní akcionáři, tedy asi majitelé v pojetí, jak pan Šedlbauer zmiňuje. Takže v tomto kontextu je schůzka majitelů svolána čtyřikrát za sezonu, někteří majitele tam navíc pravidelně chodí, jiní ne. Takže za sebe budu rád, když na Ligové grémium bude chodit co nejvíc majoritních akcionářů, protože to je platforma k řešení zásadních věcí.“

A co nápad, aby sudí do zápasů nominoval zástupce LFA? Je reálný?

„Obávám se, že tento konkrétní návrh reálný není. Je třeba říci, že s výjimkou Anglie národní liga nikde takovou kompetenci nemá. Tedy ani bundesliga. Ale na druhou stranu si dovedu představit upravit vnitřní mechanismy fungování komise rozhodčích. Upravit, zprůhlednit a možná i zkvalitnit její fungování. Protože oblastí, které řeší, je řada. Zdaleka nejde jen o nominaci rozhodčích na ligové zápasy, což často jako jediné vidí veřejnost. Jde také o jejich proškolování, sestavování listin rozhodčích a delegátů - je toho opravdu hodně.“

A v souvislosti s nominováním sudích na ligové zápasy, o což jde například Teplicím, by ta úprava mohla vypadat jak?

„Například si dovedu představit, že v rámci široké komise rozhodčích bude ustanoven úsek pro obsazování sudích do profesionálních soutěží. A že bude třeba dvou-tříčlenný. Tak aby bylo daleko zřetelnější, kdo tu nese zodpovědnost. Ale tyto případné změny jsou jednoznačně v kompetenci FAČR a LFA tu může předložit jen návrh. Je třeba respektovat, že komise je v plné kompetenci FAČR.

Dobře – to tedy znamená, že není reálné, aby začal sudí na ligové zápasy nominovat například sám Tomáš Bárta, který v komisi rozhodčích nyní zastupuje LFA…

„Teoreticky to možné je, pokud se tak rozhodne sama komise rozhodčích. Ale ani já si nemyslím, že by bylo správné, aby jeden člověk měl takovou pravomoc. Ale jinak chci podotknout ještě jednu věc – už nyní má liga na komisi rozhodčích daleko větší vliv než kdy v minulosti měla. Máme v ní svého zástupce a předsedu komise rozhodčích není možné jmenovat bez toho, že by s ním liga souhlasila.“

Stav nedůvěry k rozhodčím je vážný problém

Pro každou komisi rozhodčích je nicméně extrémně důležité, aby si budovala důvěru veřejnosti. Máte pocit, že jí tato má?

„Ta široká fotbalová veřejnost si to bohužel evidentně nemyslí.“

A nejspíš nejen ona, protože kriticky proti ní i rozhodčím nyní často vystupují i kluby…

„Tady bych jen rozlišoval mezi oficiálními prohlášeními a emotivními výroky hráčů či trenérů po zápasech. Ale samozřejmě vnímám oboje a ten stav podrážděnosti a nedůvěry je vážný problém. Na druhou stranu musím zopakovat, že předsedu komise pana Chovance kluby jednoznačně odsouhlasily. Ale ta situace dobrá rozhodně není, fotbal v očích veřejnosti poškozuje. I proto jsem už oslovil předsedu FAČR Martina Malíka, kterého považuji za partnera pro tuto debatu. Budeme to spolu řešit a hledat opatření, která by vedla ke zklidnění a zlepšení situace. Na druhou stranu, pokud mají kluby výhrady k fungování komise, tak ať to neřeší pres média, ale na půdě LFA.“

Co budete panu Malíkovi navrhovat?

„Určité návrhy mám, ale nechci je panu předsedovi vzkazovat přes média.“

Straší vás nicméně ta míra nedůvěry, která fotbal zase obchází?

„Jestli mě to straší? (zamyslí se) Bohužel si myslím, že se i ve fotbale do jisté míry projevuje ta obecná nálada nedůvěry ke všemu v této zemi. Bohužel jsme se tím dostali do situace, kdy fakticky nikdo není ochotný akceptovat možnost, že rozhodčí chyboval neúmyslně. Bez záměru někomu pomoct a druhému uškodit. Přitom v případě chyb trenérů nebo hráčů takto podezíraví nejsme. Tam fanoušci jen pokrčí rameny a řeknou: „Holt je to dřevák. Kdyby byl lepší, už hraje za Real Madrid.“ V případě sudích jsme tu ale extrémně nedůvěřiví – a to i ve srovnání s jinými zeměmi.“

Ale nemohou si tu za to rozhodčí do značné míry při pohledu do minulosti sami?

„Ano, to pravda bohužel je.“

A také je to podle mě jasná vizitka současné komise rozhodčích, která jednoduše není schopná veřejnost přesvědčit, že jí jde o férový přístup ke všem.

„O tom už jsem mluvil. Komise musí mít extrémní snahu chyby odstraňovat a také jim předcházet. Z hlediska rozhodčích nezačíná utkání až úvodním hvizdem, ale už samotnou delegací sudích. Často začíná problém už tam. Musí jednat transparentněji než dnes a i tak to bude běh na dlouhou trať. Důvěra se buduje dlouho, za to přijít o ni není problém během poměrně krátké chvíle.“

Velkou důvěrou veřejnosti rozhodně neoplývá ani její předseda Jozef Chovanec. Spekuluje se i o tom, že během zimní pauzy skončí…

„Já tyto informace nemám, takže nechci spekulovat, to je vaše práce. Jak jsem říkal – chci vše probrat s panem Malíkem a primárně mi nejde o personální, ale o systémové, věci. Myslím, že máme s Martinem společný zájem: potřebujeme, aby byl fotbal vnímaný ve společnosti co nejpozitivněji. A jestli já zastupuji ligu a Martin zbytek, je jedno. Lidé stejně vnímají fotbal jako celek a případná nedůvěra se tak přenáší do všech jeho pater. Takže bavit se chci třeba i o zavedení videa do všech ligových zápasů, protože vnímám, že pro část fotbalové veřejnosti to je důležitá věc.“

V zákulisí se mluví také o možnosti udělat z rozhodčích samostatnější jednotku, která by si sama volila svého předsedu, který by se pak stal automaticky součástí výkonného výboru FAČR…

„O tom jsem zatím neslyšel.“

A co na to říkáte?

„Že by to byla vcelku výrazná změna ve filozofii sestavování výkonného výboru. Nyní máme výbor postavený na principu zástupců všech pater fotbalu od profesionální části až po to nejnižší patro. Pokud by do toho ale najednou vstoupil prvek profesního zastoupení, tak počítám, že po rozhodčích by pak chtěli mít ve výkonném výboru vcelku logicky zastoupení i hráči nebo trenéři. Takže varianta to je, jen je třeba počítat se všemi konsekvencemi...“

Na závěr něco veselejšího – fotbalová reprezentace postoupila na EURO a velký podíl na tom měli i ligoví hráči – především ti, oblékající dres Slavie...

„Tohle mě moc potěšilo, udělalo mi to velkou radost. Když si člověk občas přečte po ligovém víkendu noviny, má pocit, že tu všechno děláme špatně. Ale tenhle postup je důkaz toho, že to tak zdaleka není.“

