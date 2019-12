Od Vacka čekám víc, řekl Klusáček. Chce lepší terény a přivést útočníka | iSport.cz

Jaký to z vašeho pohledu byl zápas?

„Hodně nešťastný. V poli byla hra vyrovnaná, možná jsme byli trošku aktivnější, ale fotbal rozhoduje produktivita a hra v šestnáctkách. V tom nás Baník ve druhé půli přetlačil a vyhrál. My jsme se do šancí dostávali spíš silou než nějakou kvalitou, bohužel jsme je nedokázali dohrát.“

V zápase byla spousta soubojů a nepřesností, čím si to vysvětlujete?

„Určitě už to ovlivňuje terén, ale hlavní důvod je obrovské nasazení, kdy hráči jdou přes úroveň, kterou technicky zvládají, z toho to pramení. Bavili jsme se o tom, abychom se s míčem dokázali zklidnit, ale domácí prostředí hráč natolik nabudí, že převáží nasazení a chybí klid s míčem.“

Nečekáte zrovna v uklidnění hry víc od Kamila Vacka, který by měl dát hře nějakou myšlenku?

„Konkrétně v tomhle zápase měl Baník na středu dva technické a ofenzivní hráče – Hrubého s Jiráskem, chyběl tam Jánoš. Byl jsem přesvědčený o tom, že je tam přehrajeme, ale bohužel se nám to nepodařilo. Kamil je jeden z hráčů, který by kvalitu a určitou tvář hře měli dát. Nevím, nakolik se na něm podepsalo dlouhodobější zranění. Čekám od něj trošku víc, ale nechci to házet na jednoho hráče, jeden hráč hru neutáhne.“

U týmu jste dva měsíce, dáváte málo branek a nevytváříte si moc šancí. Budete to řešit nějak s vedením s výhledem na zimní přestávku?

„Velkou prioritou by pro nás měl být nějaký gólový hráč, nejlépe útočník. Góly nám chybí, hrozně se na ně nadřeme a ten fotbal je upracovaný.“

Jak je to se zdravotním stavem hráčů? Kdy se vrátí třeba Jakub Rada?

„Jakub Rada byl na vyšetření, které by mělo napovědět, jestli půjde do plného tréninku, ten by v Olomouci zasáhnout mohl. Bartek a Pokorný jsou zranění na dýl. Jsou to zranění staršího data, která se vrátila po nějaké době a potřebují víc času.“

Bohemka má poslední dva roky permanentní problémy s marodkou, má to nějaké vysvětlení?

„Zranění jsou různého charakteru, ale trošku se mi zdá, že tam jsou věci jako třísla a úpony, to může souviset s horšími terény. Už jsme se bavili se sportovním ředitelem, jak to vyřešit a jak tomu pomoct.“

Jak jste viděl souboj Procházky s Milanem Havlem, který zaváněl penaltou?

„Na půlce by to mohl být faul, tak proč by to nebyl faul ve vápně? Viděli jsme to na mobilu, takže to nebyl úplně kvalitní záběr, ale za mě to vypadalo, že to je faul. Chápu, že rozhodčí to nemusí vidět, ale k dispozici byl VAR…“