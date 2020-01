Guľa: Vrba má můj ohromný respekt. Plzeň může hrát i na tři útočníky | iSport.cz

Poprvé zasedl v tiskovém středisku Doosan Areny před novináře a spustil. Adrián Guľa v roli trenéra Viktorie Plzeň naznačil, co od nového angažmá čeká. Na slovenském odborníkovi je vidět chuť i elán do nové práce. Jednoznačně chce navázat na úspěšnou éru Pavla Vrby a zavést své prvky do západočeského týmu tak, aby mužstvo dostalo nový říz a hrálo zajímavý fotbal. „Jsem nesmírně poctěný, že možnost vést takový klub padla na mě a můj realizační tým,“ pravil 44letý kouč.

V minulosti s vámi jednala Sparta i Slavia, proč jste nakonec kývl na nabídku Viktorie Plzeň?

„Nebudu tady porovnávat tahle jednání. Jsem tady šťastný jako trenér Viktorie Plzeň. Pro trenéra je samozřejmě zajímavé, když je o něj zájem z více klubů, dávalo mi to další motivaci do práce. Načasování, velikost klubu, profesionální přístup vedení, to je to, co mě v Plzni oslovilo. Myslím, že ta výzva přišla v pravý čas, cítil jsem enormní zájem. Chtěl jsem se posunout do velkého klubu, jako je Plzeň. Věřím, že tady prožijeme úspěšnou etapu.“

Chystáte se v Plzni zapojovat mladé hráče, kde se hodně spoléhalo na zkušenější fotbalisty?

„Když jsem předtím pracoval na jiných projektech, neměl jsem čas pořádně navnímat to, co se děje jinde. Nevím, o čem se mluvilo v souvislosti s Plzní. Chci dělat s hráči, kteří chtějí naplno pracovat a makat, v tom není věkový limit. Rád jsem dělal i se zkušenějšími hráči. Když bude hráč připravený hrát, bude nastupovat bez ohledu na věk.“

Museli jste hodně měnit plán zimní přípravy, která byla nastavená ještě za Pavla Vrby?

„Trošku jsme to upravit museli, to je přirozené. Nechtěli jsme hned hrát jeden naplánovaný zápas, ale to se dalo domluvit. Zůstává nám soustředění ve Španělsku, soupeři ještě nejsou daní. Chceme poznat hráče z fyzického pohledu i z technicko-taktického. Chceme navázat na dobré principy, které mužstvo mělo, trenér Vrba tady nechal silné a jasné dědictví, má můj ohromný respekt. Chlapci mají kvalitu i zkušenosti, my rozhodně chceme etablovat naše principy hry, které mohou tým zlepšovat, být vítězné a úspěšné. Dneska a zítra mají hráči funkční testy, ve středu trénujeme jednofázově, pak naběhneme na náš osvědčený rytmus. Věřím, že to chlapci přijmou a pomůže to k jejich dalšímu rozvoji.“

Zatím jedinou ohlášenou zimní posilou je Marko Alvir. Budete jednat i s jinými hráči? A uvažujete o gólmanovi Vantrubovi?

„Martin Vantruba určitě ne. U Alvira jsme rádi, že máme v týmu novou krev. Přišli i hráči z hostování jako Šulc, Bucha, dostanou šanci i prostor. Uvidíme, jak se bude vyvíjet Herc, který na podzim neměl vytížení. Na začátku vsadíme energii do hráčů, které máme k dispozici, pokud to bude nutné, budeme do toho vstupovat venku.“

Jaké aspekty hry chcete v Plzni změnit?

„Každý trenér chce hrát nátlakově, ofenzivně, ale i vyváženě, nejsem výjimka. Trošku víc chceme využívat křídelní prostory, rychleji reagovat po ztrátě míče Ale tohle chceme říct nejdřív hráčům.“

Mluvil jste o plzeňském angažmá s Pavlem Vrbou?

„Mám k němu obrovský respekt, dosáhl tady jako trenér mega úspěchů. Já pod ním pracoval ještě jako hráč. Je mi blízký trenérskou taktikou i lidsky, byl ke mně vždy otevřený a snažil se mi pomoct. Jsem rád, že jsme si mohli popovídat.“

Jaké jsou vaše představy o kádru pro jaro?

„Mám rád dvacetičlenný kádr plus tři brankáři. Tady je teď specifická situace, přišli jsme v rozběhnuté sezoně, potřebujeme vidět větší počet hráčů. Není to na organizaci jednoduché, ale podmínky k tréninku nám to tady dovolují, umíme si s tím poradit. K zeštíhlení kádru dojde před soustředěním, ale nějaké věci ještě necháme otevřené. Směrem k tréninkovému procesu si chceme pomoct i z vlastní líhně.“

Jaké preferujete rozestavení?

„Rozestavení hráčů beru jen napsané na papíře. Podstatné je, aby hráči byli schopní rotovat, podle soupeřů můžeme hrát s jedním, nebo dvěma šestkovými hráči uprostřed pole. Budeme vycházet z určitých zavedených principů, poslední éra tady byla úspěšná a kvalita v hráčích jednoznačně je. Teď na nich bude, jak navnímají změny, které plánujeme. Myslím, že můžeme hrát i na tři útočníky v jiném postavení. Musíme se na to podívat, zjistit, jak reagují hráči a co jim bude sedět. Je možné, že budeme praktikovat totožné rozestavení (4-2-3-1), ale pro hráče s jinými úkoly.“

Co bude kritériem úspěchu v prvním půlroce?

„Ztotožňuji se s ambicemi klubu. To je náročnost, pracovitost, co nejlepší výkonnost týmu i jednotlivců. Chceme se pokusit vyhrát pohár a v lize co nejvíc vyhrávat, abychom potěšili fanoušky. Dalším kritériem kromě výsledků bude i zlepšování jednotlivých hráčů i celkově týmu.“