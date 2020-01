Nechápu, proč Sparta nekoupila Tijaniho, napsal Řepka. Spustil peklo | iSport.cz

Přestup Mohameda Tijaniho z Jihlavy do Sparty ztroskotal na zdravotní prohlídce • Profimedia.cz

„Rozhodl jsem se, že s vámi sem tam proberu dění v českém fotbale. Zajímají mě vaše názory. Jak se díváte na kauzu Mohamed Tijani x Sparta?! Myslíte, že rozhodnutí Sparty ho nekupovat bylo správné? Díky!“ odstartoval Tomáš Řepka debatu, která rychle nabrala takové grády, že bývalý reprezentant nakonec svůj účet přepnul raději do soukromého profilu.

Stoper Tijani měl minulý týden přestoupit z druholigové Jihlavy na Letnou, jenže neprošel zdravotními testy a Sparta od přestupu odstoupila. Podle Řepky to byla chyba – zvlášť poté, co v minulosti koupila například zraněného Davida Hovorku, který se pak v dresu Jablonce a Slavie vyprofiloval mezi nejlepší stopery FORTUNA:LIGY.

„A proto nerozumím tomu, proč Tijaniho nekoupili,“ napsal Řepka s tím, že považuje za velmi pravděpodobné, že po zadákovi z Pobřeží slonoviny sáhne některý z rivalů Sparty.

„Jsem z Jihlavy, byl jsem na všech zápasech a Momo byl celý podzim zdravý a předváděl dobré výkony. Ať si koupí za 10ti násobek lempla, hlavně že projde testy. To dá rozum,“ rozohnil se _juanjz23_.

„Tak, tak, v plným rozsahu souhlas,“ opáčil mu Řepka.

Zdravotní hendikep Tijaniho, kterému v koleni de facto schází přední zkřížený vaz, což je tak trochu časovaná bomba, zkrátka za závažnou překážku Řepka na rozdíl od Sparty evidentně nepovažuje.

„Každej to má jinak. Znám spoustu fotbalistů, co křižák neměli a hráli do 35 let,“ upozornil. „Respektuju opačné názory, ale já bych Tijaniho koupil. Záleží na vkusu, ale pro mě je komplexnější než třeba Břečka, Kačaraba či Stronati.“

Řepka zareagoval i na rasistickou námitku uživatele kubisek28, který mu vzkázal: „Sparta vždycky bílá byla.“

„Našeho Bonyho jste taky milovali. Předsudky nemám rád,“ odvětil.