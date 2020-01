Baník čeká na posun, ofenziva drhne. Kozel chválil posilu Svozila | iSport.cz

Navlékl si černý dres s číslem 28 a šel na věc. Přestože Jaroslav Svozil ještě neměl na zádech jmenovku, každý ho díky hlasité komunikaci okamžitě poznal i z velmi vzdálené tribuny na národním stadionu Ta Qali. „Mluví, proto jsme ho dělali,“ usmál se trenér Baníku Luboš Kozel. „Ukázal klid, důraz v soubojích a konstruktivitu. Bude to dobrý,“ chválil jedinou zimní posilu.

Svozil se postavil na pozici levého stopera vedle Jakuba Pokorného, v takovém složení (včetně krajních beků Martina Filla s Danielem Holzerem) by měli Ostravští začít jaro na Slovácku. A napoprvé to z jeho strany nebylo vůbec špatné, byť sám byl dost sebekritický.

„První poločas byl docela dobrý, Dunajskou Stredu jsme do ničeho nepustili. Ale druhý poločas už to bylo takové rozhárané, nebyli jsme tak kompaktní. Prohráli jsme na penalty, takže mě to netěší. Debut moc dobrý není, můj výkon nebyl optimální,“ popisoval Svozil.

Přísné hodnocení, nicméně pravdou je, že jediná inkasovaná branka padla po jeho faulu před šestnáctkou. Následná střela z přímého kopu totiž propadla brankáři Janu Laštůvkovi přes rukavice.

„Blbě jsem vystoupil, chtěl jsem mu vypíchnout balón, ale nešikovně jsem skočil pod nohy. Po mojí chybě padl gól,“ litoval. „Chtěli jsme trošku přitvrdit, protože jsme v posledních zápasech byli měkcí. Se Svozilem jsme se v tomto zlepšili,“ zastal se ho kouč.

Příliš dalších pozitiv však nenašel, Baník si totiž za devadesát minut nevypracoval pořádnou šanci. Vyrovnání přišlo po obrovské hrubce Slováků, kteří nepřesnou malou domů vyslali do sóla Tomáše Smolu. A ostravský útočník suverénně proměnil. „Netušil jsem, že mi takhle namaže, ale tušil jsem, kam to bude chtít hrát. Udělal jsem krok už dřív, k tomu nás trenér nabádá,“ podotkl Smola, pro kterého to byla premiérová trefa v přípravě. „Věřím, že mu to pomůže, navíc proměnil i penaltu. Útočníci to tak vždycky mají, góly jim pomáhají. Jsem za to rád,“ uvedl Kozel.

Ondřej Šašinka na branku čeká, stejně jako Milan Baroš, který v pondělí opět trénoval individuálně. Dalším absentujícím je nově stoper Martin Šindelář, jenž je nemocný.

„Plochy jsou na Maltě výborné, nemůžeme si na nic stěžovat. Jediná věc, která by mohla být lepší z pohledu mužstva, je dojezd. Pětadvacet minut trvá cesta, takže když chcete trénovat dvakrát denně, strávíte v autobuse skoro dvě hodiny. V té zátěži to není příjemné, protože někdo ztuhne a zranění je blízko. Tak jako teď znovu skoro u Lalkoviče,“ hodnotil turnaj Kozel. „Jinak je ale určitě lepší být v takovém počasí na přírodní trávě než u nás na nule a na umělce.“

I proto si Baník jako jediný tým ze všech účastníků zaplatil prodloužený pobyt na ostrově. Pozítří se utká s místní Birkirkarou, za týden v úterý odehraje generálku s norským Stabaekem a odletí domů. Ostatní celky se vracejí už v pátek.

Potočný? Jednání probíhají

Další posila na cestě v podobě Romana Potočného? Zatím ne. Byť v neděli večer na Maltu dorazil majitel Baníku Václav Brabec i agent ofenzivního univerzála z Liberce Jiří Müller, aby posunuli probíhající jednání, ke shodě zatím nedošlo. „Byl bych rád, kdyby to dopadlo, ale neptáte se té správné osoby,“ usmál se trenér Luboš Kozel.

Ostravský klub má o Potočného zájem dlouhodobě, nyní jej podpořila slabší forma některých křídelníků, ale zatím vše padá kvůli odlišné představě o finanční kompenzaci. Baník nemíní do téměř 29letého fotbalisty investovat několik milionů korun, protože mu v červnu končí smlouva.