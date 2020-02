Liga v ještě větším VARu. Video má partnera, bude na všech zápasech | iSport.cz

Pozitivní zpráva a dobrá jistota do dalších let pro ligu. Sázková společnost Fortuna s ní coby generální partner prodloužila spolupráci do roku 2024. „Pro nás jako pro sponzora, který dává do českého fotbalu nejvíc peněz, je zásadní otázka videa. Chceme tento projekt podpořit i finančně, aby byl VAR rozšířen na všechny ligové zápasy,“ nastínil jednu z důležitých motivací David Vaněk, generální ředitel Fortuny.

Video hýbe tuzemskou nejvyšší soutěží a klíčovým tématem bude i na jaře. Dosud systém pomáhal rozhodčím na čtyřech zápasech v každém kole, nyní jich bude pět. Kompletně pokryje i baráž o ligu, kterou loni provázela hromada kontroverzí, emocí a spekulací. „A vše směřuje k tomu, že od příští sezony bude VAR na všech osmi duelech kola,“ předestřel Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace (LFA). „I náš cíl to je,“ přitakal Vaněk.

Čtyři utkání mohl VAR dosud dozorovat kvůli technickým možnostem televizních stanic, které je přenášely (O2 TV vysílá tři zápasy, ČT jeden). Kontrola pátého zápasu bude technicky o něco složitější. „Bude to utkání ze streamu, který se obvykle vyrábí na tři kamery. My na něj doplníme další čtyři kamery. FIFA na utkání, které má být pod dohledem VAR, nařizuje čtyři kamery. My jich budeme mít sedm. Myslím, že je to dostatečný počet pro to, abychom zásadní přehmaty, které se mohou stát na hřišti, odhalili,“ vysvětlil výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Tenhle model bude testovací. Nutnou certifikaci od Mezinárodní pravidlové komise (IFAB) má. „Ano, máme to povolené. Byla tu i kontrola od FIFA,“ upřesnil Bárta. „Věřím, že je to cesta, kterou se pak vydáme,“ podotkl Svoboda s výhledem na další sezonu.

VAR v Česku: od jara v pěti zápasech kola, od příští sezony na všech

Pomoc nabízí i O2 TV. „Fotbalové asociaci jsme předložili nabídku, aby video mohlo být od příští sezony na všech utkáních. Máme k dispozici potřebnou technologii a především požadovanou certifikaci,“ konstatoval ve středečním rozhovoru pro Sport Marek Kindernay, šéf sportovních kanálů O2 TV.

Rozšiřování videa bude logicky i něco stát. „Nějakou řádovou představu mám, bavíme se o nižších desítkách milionů korun. Musíme najít zdroje financování i v LFA nebo na fotbalové asociaci,“ upozornil Svoboda.

Video v české lize výrazně podporuje i společnost Datart, generální partner tohoto projektu. Ostatně na podzim se kvůli přehmatům sudích a někdy divokému užívání videa ozval. „Řekli nám svoje výhrady. Ovšem VAR je primárně otázkou peněz a bez prvotní investice Datartu by tento projekt ani nevznikl. Má právo se kriticky vyjádřit. Věřím, že na jaře se některé události z podzimu nebudou opakovat a že VAR se bude lépe využívat,“ podotkl šéf LFA.

Kriticky se o fungování videa během podzimu vyjadřovali i někteří hráči či trenéři. „Teď už zhruba víme, co VAR přináší a co bere. Já jsem spokojen, ale chci slyšet i názory klubů,“ naplánoval si Svoboda.

Proběhne také doškolování rozhodčích, do začátku nového ročníku by mělo být čtyřiadvacet sudích, kteří budou oprávněni zacházet s videem. Podle Bárty by to měl být dostatečný počet.

Co další technické vymoženosti? Je snaha, aby od léta pomáhala arbitrům i kalibrovaná ofsajdová lajna. „Hledáme pro to dodavatele,“ upřesnil Svoboda. Branková technologie, která zkoumá, jestli míč přešel brankovou čáru, nebo ne, je zatím utopie. „Na jeden stadion to stojí 250 tisíc eur. Těch stadionů je šestnáct…Neměl jsem odvahu se o tomhle s panem Vaňkem bavit,“ prohlásil s jemným úsměvem Svoboda.

