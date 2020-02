Ředitel říkal, ať dám gól, smál se Vodháněl. Ameriku ještě nevzdal | iSport.cz

Za dveřmi tiskového centra v Ďolíčku vyřvávali David Bartek s Antonínem Vaníčkem o vládcích Vršovic. O chvíli později si už před mikrofony sedl střelec jediného gólu derby. Jan Vodháněl rozhodl po 30 sekundách na hřišti. „Cítil jsem se skvěle, jelikož to přineslo týmu tři body. Jsem strašně strašný, že to takhle dopadlo,“ prohlásil.

Je jasné, že vám trenér říkal: „Dej góla,“ když jste šel na hřiště, ale čekal jste, že to bude tak rychle?

„Říkal mi to ředitel klubu (úsměv) Trenér ne, ale když jde na hřiště ofenzivní hráč, tak má předpoklady, aby s tím výsledkem něco udělal. Dneska se to naštěstí povedlo.“

Popište celých těch 30 vteřin.

„Přiběhl jsem na hřiště někam vedle Pulkyho (Matěj Pulkrab) a řekl mu, že s ním budu hrát na hrotu. Balon se dostal na levou stranu k Schumimu (Tillu Schumacherovi), Pulky podstoupil souboj se stoperem i gólmanem, míč propadl a já to dal netradičně pravou nohou.“

Cítil jste, že je Slavia zranitelnější? Že to není její úplně optimální výkon?

„Derby jsou vyhecovaná a neřekl bych, že by byli zranitelnější, ale poté, co jim odešli tak velcí hráči, je hodně těžké je nahradit a zacelit díry. Dneska jsme byli šťastnější, šli jsme za tím víc.“

Má ten gól speciální místo ve vaší kariéře?

„Určitě. Ale určitě není nejhezčí, to je ten s Libercem. Ale má hodně velkou cenu, protože byl za tři body.“

Měl jste ještě jednu velkou příležitost, když na vás gólman Kolář vyběhl hodně vysoko. Neříkal jste si, že to byla ruka?

„Říkal, ale bylo to spíš zbožné přání, protože jsem v té rychlosti ani nestačil registrovat, jak to vyrazil. Kluci v kabině mi říkali, že možná i ruka byla, ale bylo na rozhodčím, jak to posoudí. Naštěstí už pak Slavia žádnou branku nedala.“

Přehodit ho bylo asi to jediné, co se dalo dělat?

„Až teď v kabině mi problesklo, že kdybych si to převzal do pohybu, on skočil nahoru… Pak bych to asi dával do prázdné branky.“

Během přestávky se okolo vás řešily i jiné věci než fotbal a najednou jste nebyl v základní sestavě…

„Celou zimu jsem se potýkal s menšími zdravotními problémy, které jsem nevyléčil. Na první kolo jsem nebyl připravený na základní sestavu, tak to trenér rozhodl. A vyšlo to krásně, že jsem mohl na chvíli naskočit a rozhodnout.“

Nabídka z Ameriky pořád platí?

„Myslím, že to není úplně ukončené, co mám zprávy. Věřím, tam naděje ještě je, protože pro mě by to byl splněný sen a obrovská šance. Ale konkrétní nabídka přišla jen z Ameriky, žádnou další neřeším.“

