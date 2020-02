Kozlova ostravská premiéra: skvělý fotbal, dvě zranění i špatný tah | iSport.cz

Jak vypadala ostravská premiéra Luboše Kozla? • FOTO: Téměř deset tisíc fanoušků včetně reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého se včera přišlo podívat na domácí premiéru Luboše Kozla v Ostravě proti Jablonci. Co slušně zaplněný stadion viděl? Zřejmý kombinační i pohybový posun Baníku, jehož hře po dlouhé době opakovaně fanoušci tleskali, ale i dva zraněné záložníky či taktický tah, který si sám kouč Slezanů po zápase vyčítal. Vybrali jsme pět nejzajímavějších faktorů pondělního duelu.

Baník eliminoval jablonecké zbraně Jen díky vynikajícímu gólmanovi Vlastimilu Hrubému a druhé nejlepší efektivitě v soutěži si Jablonečtí odvezli od konkurenta cenný bod. Baníku se totiž povedlo eliminovat jejich největší zbraně. „Chystali jsme se na tři věci: rychlost Sýkory, Doležalův výběr místa a Považancův postupný útok," přiznal Luboš Kozel. Povedlo se i z toho důvodu, že bek Martin Fillo svou tvrdostí Jana Sýkoru vůbec nešetřil. „Koukal jsem se na balon, on na mě a pak mi dal dvakrát klasický strom. Asi chtěl eliminovat mé přednosti a silné stránky," ušklíbl se jablonecký rychlík. Baník - Jablonec: Střet Filla se Sýkorou mimo hru zůstal nepotrestán

Atmosféru si Kozel moc neužil Při své „inauguraci" Luboš Kozel prohlásil, že se těší na fanoušky. Atmosféru si chválil už v Uherském Hradišti, kam za Ostravskými dorazilo zhruba dva tisíce příznivců. V pondělí jich do Vítkovic přišlo deset tisíc, kteří svůj tým vydatně podporovali celý zápas. Jenže... „Popravdě jsem si to ani moc neužil, protože zápas z naší strany neměl ideální scénář. Rychle inkasovaný gól, pak zranění, střídání. Spíš hektika, navíc jsem zklamaný z výsledku," řekl upřímně. To jablonecký kouč Petr Rada i díky pozitivní remíze spokojeně uvedl: „Tak nádherná kulisa v pondělí večer, to je asi jen na Baníku. Klobouk dolů." Baník - Jablonec: Trenér Rada končil zápas v emocích a hrozil kameramanovi SESTŘIH: Baník - Jablonec 1:1. Rychlé góly, duel nedohrál vyloučený Krob

Příště bez středních záložníků Co kromě výsledku Luboše Kozla mrzelo? Dvě nucené změny, obě na důležité pozici ve středu zálohy, které musel v průběhu zápasu řešit. Nejdříve mu po čtvrthodině hry vypadl Robert Hrubý, který si stěžoval na náhlou nevolnost, bušení srdce a problémy s dýcháním. „Prý se mu to nestalo poprvé, asi to není náhoda,“ vysvětloval trenér. Bezprostřední vyšetření v nemocnici sice nic neodhalilo, ale Hrubý se podrobí ještě dalším testů. Druhou ztrátou je Adam Jánoš, který střídal ve druhém poločase kvůli vykloubenému ramenu. Absentovat bude zhruba měsíc, v nejbližší době se nedá počítat ani s Milanem Barošem a Milanem Lalkovičem. Pozitivem je, že náhradník Milan Jirásek vstoupil do zápasu velmi dobře, slušně pak zapadl i mladík Filip Kaloč. Robert Hrubý i Adam Jánoš budou Baníku nějakou dobu chybět • Foto

Šašinka maká, chybí mu jen gól Vyždímal se na Slovácku a do posledních sil makal Ondřej Šašinka na hrotu útoku i proti Jablonci. Stoperům nedal vydechnout, díky jeho agresivitě se Baník dostával do tlaku. A on sám do dobrých šancí, leč ani jednu ze tří neproměnil. „Tohle musím dávat," litoval forvard reprezentační jednadvacítky. Luboš Kozel byl však s jeho výkonem spokojený: „On je zklamaný, že své příležitosti neproměnil v gól, ale nemyslím si, že ty situace řešil špatně. Pochválil jsem ho. Pracoval, presoval, byl v nabídce. Pořád je mu teprve jednadvacet let, góly jsou tak trochu nadstavba." Tomáš Smola musí na svou šanci čekat. Baník - Jablonec: Hrubý zázračně lapil Šašinkovu hlavičku včetně jeho dorážky z otočky