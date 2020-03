Jílek o konci ve Spartě: Vyhazov mě zaskočil. S cizinci to bylo složitější | iSport.cz

Václav Jílek skončil ve Spartě po prvním jarním kole, vaz mu srazila domácí porážka s Libercem 0:2. Po zimní přípravě mu přitom sportovní ředitel Tomáš Rosický veřejně vyjádřil plnou důvěru.

„Musím říct, že jsem většinou podporu vedení klubu za těch devět měsíců cítil, i když samozřejmě zazněla i kritika. Ale ten konec mě překvapil. Zaskočilo mě to. Bylo to vztažené na pět porážek za sebou, takže i z přípravy,“ uvedl Jílek, kterého nahradil Václav Kotal.

Třiačtyřicetiletý kouč připustil, že za jeho předčasným koncem mohli stát i fanoušci Sparty, kteří Jílkův odchod hlasitě požadovali během utkání s Libercem.

„Myslím si, že fanoušci mají na Spartě větší vliv než jinde. Tak jsem to cítil a cítím. Možná to mohl být i jeden z faktorů mého odchodu. I když do toho zápasu s Libercem jsem neměl pocit, že by byli fanoušci vůči nám přehnaně negativní,“ podotkl Jílek, který se stejně jako jeho předchůdci na Letné musel vyrovnávat s následky éry Andrey Stramaccioniho. A moc se mu to nedařilo.

„Byli tam hráči, u nichž jsme požadovali odchod, ale měli platné smlouvy. A to je věc, kterou jako realizační tým těžko ovlivníte. A s tím pak samozřejmě souvisí i prostor pro příchod nových hráčů,“ upozornil. „V době našeho příchodu už byli na cestě do Sparty Michal Trávník a Andreas Vindheim. Příchod Dávida Hancka a Martina Graiciara už s námi byl konzultován. Ale to nebyly kvůli dlouhodobé herní absenci v danou chvíli posily do základní sestavy. Největším problémem v mých očích bylo vyřešení stoperské dvojice. Příchod stopera byl pro mě zásadní věcí, která se nepodařila,“ zmínil neúspěšná jednání o příchodu Belgičana Maximiliana Caufrieze z Beverenu, k němuž se podle informací iSport.cz hodně upínal.

Vztahy v kabině prý zásadním problémem nebyly, i když přístup některých cizinců měl k ideálu někdy daleko.

„Jsem přesvědčen, že to šlo hodně dopředu. Atmosféra v kabině se zlepšila. I když třeba hráči tmavé pleti o těchhle věcech mají vlastní smýšlení, zlepšilo se to a bylo to cítit,“ cítil. „Hráč by měl na hřišti vždy odvést maximum, je to jenom otázka jeho charakteru a přístupu. Musím říct, že ne všichni hráči to byli schopni zvládnout. S cizinci to bylo složitější, protože jejich mentalita je jiná.“

Sparta se sice pod novým trenérem Kotalem herně zvedla a postoupila přes Baník Ostrava do semifinále MOL Cupu, v lize však nevyhrála už pět zápasů v řadě a po 24 kolech se krčí na deváté příčce. Určitým pozitivem jsou však výkony stopera Lukáše Štetiny.

„Spartu dále sleduji, ale na hodnocení je zatím ještě krátká doba. Odehrála dobré pohárové utkání proti Baníku, ale ze tří ligových zápasů získala pouze 2 body. Bod na Slavii má samozřejmě svou cenu. Lukáš zvládl derby výborně. V úvodu zápasu měl ale velmi diskutabilní zákrok, za který mohl vidět i červenou kartu, a zápas nemusel vůbec dohrát. Ale tentokrát to dokázal psychicky ustát a zbytek zápasu odehrál s přehledem,“ dodal Jílek.

Když jdou do akce právníci. Bucha, Jeřábek a Hašek v rolích vzbouřenců