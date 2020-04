Plzeň na place! Úsměvy, rozestupy, emoce. Guľa musí krotit i plánovat | iSport.cz

Fotbalisté Viktorie Plzeň to konečně mohli rozbalit! Měsíční pauza od společných tréninků způsobená koronavirovou pandemií skončila, hráči západočeského celku si v pondělí naplno užívali prosluněný areál v Luční ulici. Dopolední jednotka probíhala za přísných hygienických podmínek, hráči trénovali v malých skupinkách. „Možná je budeme muset trošku krotit,“ usmíval se spokojený trenér Adrian Guľa.

Rozzářené obličeje spoluhráčů, kamarádů, k tomu čerstvý vzduch, sluníčko a vymetená obloha. A konečně balon na hřišti! Dlouhá a neplánovaná pauza od tréninku fotbalovým profesionálům v Česku odezněla, proto se i v Plzni s radostí vrhli do práce.

Do detailu naplánovaná tréninková jednotka začala v pondělí v jedenáct dopoledne. Hráči se rozdělili do skupin po sedmi hráčích, využili tři travnaté plochy v rozlehlém areálu v Luční ulici. Zvlášť na umělé trávě se ještě chystali gólmani.

Povolená příprava probíhá za přísných hygienických podmínek - u každého hřiště byly připraveny nádoby s dezinfekcí, s výrazným odstupem měli hráči nachystané i vlastní láhve na pití. Hráči od sebe musí držet předepsané rozestupy, cvičení probíhají bez jakéhokoliv kontaktu.

Jednotlivé skupiny si rozebrali členové trenérského štábu, na všechno pečlivě dohlížel hlavní kouč Adrian Guľa. Na obličeji měl roušku vyvedenou v klubových barvách, zatímco hráči mohli běhat bez ochrany obličeje.

„Hodně nás těší, že můžeme znovu trénovat. Sice po skupinách, ale i za to jsme rádi,“ hlásil trenér pro klubový web. Vzhledem k vládním nařízením musel se svými kolegy vše pečlivě naplánovat. „Vycházíme z pravidel, která jsou daná. Máme tři skupiny po sedmi hráčích, gólmani trénují zvlášť. Obrovskou výhodou je náš tréninkový areál, kde máme dostatečný počet skvěle připravených trávníků. Řešili jsme celý trénink do detailů, aby hráči byli vždy v požadovaném rozestupu, aby se neshlukovali a nebyl tam kontakt,“ popsal.

Nohejbal i pomoc nemocnici

Hráči si ve dvojicích zahráli nohejbal, zvládli i přihrávková cvičení. „Na závěr nechyběla i trochu emoční část se střeleckými cvičeními a samozřejmě i nějaká cvičení na fyzickou stránku,“ přidal Guľa. Postupně se hráči dostávají do optimální zátěže a formy, aby byli nachystaní k zápasům. Ty ligové mají podle aktuálního plánu začít až na začátku června, navíc v režimu do 50 osob na stadionu.

„Hráči (během pauzy, kdy se připravovali individuálně) splnili všechny běžecké úkoly, jsou to profíci. Nicméně podstatné pro mě je přenést to na hřiště, což je jiný specifický pohyb, s jiným těžištěm. Musíme být obezřetní a hlídat případné svalové odezvy, aby se nikdo nezranil,“ upozornil slovenský kouč.

Program do dalších dnů už má rozmyšlený, byť musí stále dbát na separaci hráčů. „Obranná formace, útočná, možnost je rozdělit skupiny i vertikálně, je to hodně variabilní pro nás jako pro trenéry. Hráči mají chuť, je to na nich vidět, možná je budeme muset i trochu krotit,“ usmíval se Guľa.

Viktoria se v těžké době snaží také pomáhat. Prezident klubu Tomáš Paclík v pondělí osobně předal v plzeňské Fakultní nemocnici 1000 ochranných štítů pro lékaře a zdravotnický personál. „Věřím, že tento dar od našeho klubu bude užitečný a ihned pomůže k větší ochraně lékařů i všech dalších zaměstnanců Fakultní nemocnice, jejichž práce si nesmírně vážíme,“ uvedl Paclík během předání na Borech.