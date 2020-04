POLEMIKA: Liga bez mistra? ANO, zásluhy nestačí vs. NE, odehráno dost | iSport.cz

Jak vyřešit výjimečnou situaci, kdyby FORTUNA:LIGU nebylo kvůli pandemii koronaviru možné kompletně dohrát? Šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda v úterý řekl, že v takovém případě by nebyl vyhlášen šampion ani sestupující . Je takový postup správný? Přečtěte si polemiku redaktorů deníku Sport, Adama Nenadála a Ondřeje Škvora. A zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz>>>

Souhlasíte s postupem, že v případě nedohrání soutěže nebude vyhlášen mistr ani sestupující?

ADAM NENADÁL

ANO! Zásluhy jsou fajn, ale nestačí

Před přerušením kvůli koronaviru vedl Liverpool tabulku Premier League o 25 bodů a mířil za titulem. Báječný tým sympaťáka Jürgena Kloppa by si primát jednoznačně zasloužil – a já osobně bych mu ho moc přál.

Sezonu NBA měli parádně rozjetou i Los Angeles Lakers, kteří spoléhají na LeBrona Jamese. Tento ročník je jedním z posledních, v němž může geniální hráč zaútočit na titul – je mu už 35 let. LeBron by si další prsten zasloužil.

Slavia je v čele tabulky letošního ročníku FORTUNA:LIGY plným právem. I progresivně složený mančaft dalšího sympaťáka Jindřicha Trpišovského by si titul stoprocentně zasloužil.

Co když ale Liverpool, Lakers ani Slavia titul nezískají, protože se soutěže nedohrají? Bude mi to VELMI líto, ale zbude mi jen pokrčení ramen. Ohýbat, naklánět a upravovat ligy za pochodu jen proto, aby byl mistr (a sestupující) se mi líbí ještě méně, než jistě nepříjemná představa, že u ročníku 2019 – 2020 bude chybět klíčový údaj: kdo ho ovládl.

Všechna řešení jsou v této nelichotivé situaci špatně. Kdo určí, že oněch 25 bodů Liverpoolu už stačí? Nebo stačí deset? Termín „zasloužil,“ který jsem na začátku použil tak často, je proti duchu sportu, kde nerozhodují dojmy a zásluhy, ale vteřiny, góly, body – a pravidla a řády.

ANKETA

ONDŘEJ ŠKVOR

NE! Už je odehráno dost

Je to nevídaná situace a ta jako taková vyžaduje nevídaná řešení. Žádné, kromě dohrání soutěže v plném rozsahu, nebude ideální. Vybíráme jenom z nedokonalých. A já si z takových jako to dobré dokážu v pohodě představit, že o mistrovi i sestupujících rozhodne současná tabulka.

Nebo ta, která bude platit v okamžiku definitivního předčasného ukončení FORTUNA:LIGY.

Už teď je totiž odehráno 24 kol, to je 68 procent zápasů. Více než dvoutřetinová porce neboli slušný podíl na to, abychom mohli výsledek dvakrát podtrhnout a soutěž poslat do historie jako právoplatnou.

Kdyby nás pandemie potkala někdy v září, bohatě před ligovou půlkou, nehádal bych se – anulovat. Takhle to cítím jinak a nepřijde mi to jako nespravedlivé.

Na špici vůbec není o čem, a to myslím obecně, nikoli při pohledu na aktuální tabulku. Jen druhý může být vzteklý, že to třeba mohl dotáhnout. Ale teď má holt ztrátu, tak co. Zůstane druhý, jen konkurent si připíše úspěch navíc. Problematičtější je to dole, protože sestup přináší obří následky. Ovšem to samé se dá říct o lídrovi druhé ligy. Už po právu kupoval prvoligový frak a možná do něj hodně investoval, zůstanou mu šaty druhé jakosti.

A ještě jedna poznámka: Co když virus soutěž nuceně a nadobro ukončí zrovna po 30. kole? Trvali by zastánci anulování ročníku stále na svém?

Titulní strana Deníku Sport ve středu 29. dubna • Foto deník Sport

