Analýza dohrání ligy: Hloupé výmluvy. Anglické týdny Čechy nezavaří! | iSport.cz

Sparťan Ladislav Krejčí odhlavičkovává míč poté, co na něj nedosáhl slávista Ibrahim Traoré • Pavel Mazáč / Sport

Léto s fotbalem. A pak bez velkých otálení rovnou do nové sezony! Pokud mají být dokončeny současné ligové ročníky, nic jiného nezbývá. Jsou na tuhle variantu české kluby a jejich týmy nachystané? Ustály by kolotoč dvou zápasů týdně? Anebo by se jim z toho udělalo mdlo?