Opava: rozhodnutí hráči vs. politika. Proč klub nehlasoval pro dohrání ligy? | iSport.cz

Zatímco třeba ve Zlíně se některým lidem nelíbila formulace, že se jeho zástupci v úterý zdrželi hlasování o dohrání sezony, byť šlo o jasný fakt, v Opavě ještě v průběhu grémia vydali okamžitou reakci klubu. A tam vše vysvětlili.

„Ekonomický a zdravotní aspekt je pro nás nezanedbatelný, nicméně jsme nechtěli bránit dohrání soutěže, proto jsme se hlasování zdrželi,“ uvedl na oficiálním webu ředitel klubu Jaroslav Rovňan a vlastně tím přiznal, že Slezanům se příliš pokračovat nechtělo.

Což už v dubnu naznačoval i trenér Jiří Balcárek, přesto svůj tým raději od začátku pandemie chystal, že se ročník rozjede. „Pokud se soutěž rozběhne, s fotbalem nebude mít nic společného, už to nebude o plnohodnotné hře. Bude to znehodnocené, z mého pohledu neregulérní,“ řekl.

Podle informací deníku Sport však funkcionáři SFC nezvedli v Praze ruku ještě z trochu jiného důvodu. Nešlo o „vyčůranou“ možnost pohodové záchrany soutěže, ale zejména o politiku. Majoritním vlastníkem klubu je totiž město Opava. A pokud by Slezané bez jakýchkoli námitek hlasovali pro dohrání soutěže navzdory současným ekonomickým problémům, mohli by u politiků s případnou žádostí o mimořádnou finanční injekci narazit. Minimálně by složitě hledali argumenty.

„Nebylo to jednoduché rozhodování. Dohrání soutěže v daných podmínkách je významným zásahem do našeho rozpočtu,“ přiznal Rovňan. „Mrzí nás, že jsme byli postaveni před situaci buď-anebo, ale nedá se nic dělat. Rozhodnutí většiny klubů respektujeme a těšíme se na ligové zápasy, byť nám bude výrazně chybět podpora našich skvělých fanoušků.“

Právě absenci příznivců, kteří patří mezi hodně věrné a hlasité, berou jako jediné velké oslabení i samotní hráči. „Obrovské minus. Nechci říct, že jsou na to některé týmy zvyklé, ale pro nás, co máme parádní fanouškovskou základnu, je to na stadionu opravdu dvanáctý hráč,“ zalitoval kapitán týmu Jan Žídek. „Snad se pro ně na tribuně brzy najde nějaký prostor, aby nám pomohli.“

Zkušený čtyřiatřicátník si nedělal hlavu z řečí, které o Opavských kolovaly napříč republikou: že ani hráči nejsou pro pokračování soutěže, neboť by na trávnících prvoligovou příslušnost neuhájili kvůli slabé formě a úzkému kádru. Ale ohradil se proti nim.

„Ať si říká, kdo chce, co chce. My víme, jak to máme v kabině nastavené. Chceme hrát, ne spekulovat. Pokud máš spadnout, spadneš. Pokud to zvládneš, tak se zaslouženě udržíš,“ měl Žídek od začátku pandemie jasno. „Každý fotbalista musí chtít hrát, o nás to v tomto ohledu vůbec nebylo. Kdybychom spekulovali o záchraně na papíře, nemohli bychom dělat žádný sport. Akorát jsme potřebovali znát záruky. Už je víme, jsme spokojení.“

Takže teď už „jen“ načasovat formu, start proti konkurenční Karviné bude velmi ostrý.