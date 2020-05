Za Teplice naskočil i futsalista. Černý si splnil sen, porve se o šanci | iSport.cz

Splnil si velký sen. David Černý (24), který je na futsalových palubovkách hlavním tahounem teplického Svarogu, dostal nyní příležitost v A-týmu fotbalových Teplic. Po restartu FORTUNA:LIGY naskočil v 77. minutě do dohrávky 23. kola proti Liberci a i on tak svým dílem přispěl k výhře 2:0.

Patří mezi to nejlepší, co nabízí nejvyšší česká futsalová soutěž. Čtyřiadvacetiletý David Černý to s kapitánskou páskou dokazuje v zápasech teplického Svarogu, vicemistra ze sezony 2018/2019 a čtvrtého týmu kvůli pandemii COVID-19 předčasně ukončeného ročníku 2019/2020, v každém zápase.

Jeho bilance v této sezoně? V 19 zápasech nasbíral 36 bodů za 23 gólů a 13 přihrávek. Svůj prostor dostává po zásluze i v reprezentačním výběru trenéra Tomáše Neumanna.

Černého kariéra ale nyní došla k významnému milníku. V sobotu si připsal první start za áčko fotbalových Teplic, které porazily v dohrávce 23. kola FORTUNA:LIGY Liberec 2:0. „Moc si toho cením, jelikož jsme měli sedm hráčů mimo hru, šest ze základní sestavy,“ těšil se z vítězství s okleštěnou sestavou kouč „sklářů“ Stanislav Hejkal.

Právě četná marodka dala Černému příležitost poprvé vyběhnout na prvoligový trávník. „Byl jsem s áčkem trénovat už asi třikrát, ale vždy to bylo jen nárazové. Kvůli velké marodce jsem ale nyní byl s týmem celý týden před Libercem, a v pátek, den před zápasem, mi bylo řečeno, že jdu na lavičku,“ prozradil, jak se dozvěděl o nominaci.

Ta se proměnila v první ligový start. V 77. minutě nahradil na hřišti Matěje Radostu. „Můj sen byl zahrát si první fotbalovou ligu, to se nyní povedlo,“ těšilo ho.

Včetně nastavení odehrál zhruba 15 minut na postu pravého záložníka. „Dokážu se ale přizpůsobit i jiným pozicím,“ poukázal Černý na svou univerzálnost, kterou dokazuje i na futsalových palubovkách.

Čtyřiadvacetiletý svěřenec Teplic se snažil být ve střehu a číhat na svou příležitost. „Šel jsem na hřiště za stavu 2:0 a bylo mi jasné, že bude šance chodit do otevřené obrany. Byl jsem připravený a věřil, že se do nějakého brejku dostaneme a zužitkujeme ho. To se bohužel nepovedlo,“ mrzelo českého futsalového reprezentanta.

Černého prvoligová premiéra byla výjimečná v tom, že ji absolvoval před prázdnými tribunami. „Nějak jsem si to nepřipouštěl. První start jsem si i tak užil. Soustředil jsem se jen sám na sebe a jsem rád, že jsme utkání zvládli,“ konstatoval.

Velký den si užil o to víc, protože v Teplicích fotbalově vyrostl. Působil zde od svých šesti let. „Prošel jsem přes žáky až do dorostu. Tam mě bohužel potkalo vážné zranění kolene. Následně jsem se vydal vlastní cestou,“ podotkl.

Po několika angažmá v Německu (Herzberg, Neustadt, Reichensachsen, Diedorf, Ehrenhain) a v TJ Krupka se Černý ale do fotbalových Teplic vrátil. „Zhruba před půl rokem jsem se sešel s trenérem Jardou Kolínkem a domluvili jsme se na spolupráci v B-týmu. Nevím, jestli se dá říct, že mi futsal k návratu nějak pomohl, ale rozhodně mě díky němu zná daleko více lidí. Takže vlastně možná ano.“

Nyní si užívá úspěšné chvíle nejen ve futsalovém Svarogu, ale splnil si i fotbalový sen. Jako by šlo o odplatu za to, co si musel před přibližně rokem a půl vytrpět. Po epileptickém záchvatu mu na magnetické rezonanci zjistili v hlavě špatné cévy a on musel podstoupit operaci. „Naštěstí vše proběhlo v pořádku,“ těšilo ho v únoru 2019, kdy se mohl naplno znovu vrátit k futsalu.

Ten je ale momentálně na druhé koleji. „V tuhle chvíli zkusím všechny síly vložit do fotbalu. Pokusím se poprat o šanci a uvidíme co bude dál, jestli se to povede. Ve futsalu je teď stejně pauza. Doufám, že než futsalová sezona začne, tak už bude jasno. Nerad bych ale dělal nějaké ukvapené závěry,“ řekl na závěr Černý.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37. Kučera, 53. Jakub Řezníček Hosté: Sestavy Domácí: Grigar – Radosta (77. Černý), Paradin, Čmovš, Knapík, Vondrášek (C) – Kodeš (81. Nazarov), Kučera (85. Žitný), Trubač, Moulis – Jakub Řezníček. Hosté: Nguyen – Mikula (C) (64. Ma. Zeman), Kačaraba, Karafiát, Hybš – Hromada (72. Rondić), Mara – Malinský, A. Baluta (56. Beran), Pešek – Kuchta. Náhradníci Domácí: Diviš, Žitný, Hýbl, Toutou Mpondo, Šup, Nazarov, Černý Hosté: Fukala, Knobloch, Koscelník, Alibekov, Beran, Zeman, Rondić Karty Domácí: Kodeš Hosté: Karafiát, Beran Rozhodčí Marek – Vodrážka, Batík Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice

