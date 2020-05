Taháky dojezdu ligy: (ne)jasno o titulu i stíhačka Sparty. A co král střelců? | iSport.cz

Jaké jsou největší taháky dojezdu FORTUNA:LIGY? • FOTO: koláž iSport.cz Dohrávka Teplic s Libercem je minulostí, nejvyšší tuzemská soutěž ale po restartu pořádně šlápne do pedálů až dnes. Server iSport.cz proto vybral pět taháků zbývající části sezony a připojil k nim i svůj odhad, jak se ve zběsilém tempu následujících týdnů vyvinou. Je už jasno o titulu? Rozjede Sparta stíhací jízdu? A co boj o záchranu nebo korunu krále střelců?

O titulu jasno. Nebo ne? Pokládat si tuhle otázku ještě na začátku února by bylo úplně zbytečné. Nyní už to ale své opodstatnění má. Slavia totiž úvodem jara spíš klopýtala a během čtyř odehraných zápasů poztrácela padesát procent náskoku na Viktorii. Byl šestnáct bodů, teď už je pouze osm. Pouze ale patří do uvozovek, „sešívaní“ jsou pořád v komfortní pozici. Nejistota, co způsobí dlouhá pauza, ovšem je určitě namístě. Náročný program by nicméně fyzicky vyspělé družině kouče Trpišovského měl sedět. Prognóza Sportu Plzeň určitě cítí krev, slávistická záda se jí od zimy výrazně přiblížila. Situaci ovšem Viktorii komplikuje složitý los. Slavia zůstává favoritem na ligové zlato. A taky ho bez velkého dramatu získá. iSport podcast: Jaká je nálada ve Slavii před restartem? Pomohla jí pauza?

Stíhací jízda Sparty? Bude vůbec nějaká? Pokud je nějaký celek před restartem opravdu těžko čitelný, tak právě ten letenský. Před koronavirovou pauzou se za přispění nového kouče Václava Kotala Sparta zvedala, nyní však prosakují zprávy, že v přípravných zápasech nevypadala vůbec dobře. Navíc se jí začíná plnit marodka, dlouhodobě mimo jsou Martin Graiciar s Davidem Lischkou, trable mají i další hráči. Bez ohledu na okolnosti ovšem Pražané musí šturmovat. Aktuální deváté místo je neakceptovatelné. Prognóza Sportu Devátá příčka je šílená. Ztráta na čtvrtý flek sice činí jen tři body, prostoru na kiksy ale má Sparta naprosté minimum. Skupinu o titul si Letenští zajistí v posledním kole na Slovácku. Ale budou mít na to, aby pak šli výš? Sparta remizovala v přípravě s Viktorií Žižkov 3:3 • Foto www.sparta.cz

Baník do pohárů? Čas je nejen relativní, ale taky plyne sakra rychle. Dokumentovat to můžeme na ostravském Baníku. V létě to bude už deset let, kdy se slezský kolos naposledy podíval do evropských pohárů. Nyní má solidně nakročeno, ale dlouhé čekání rázně utnul. Samozřejmě, handicap v podobě absence fanoušků pocítí právě Baník možná necitelněji, trenér Luboš Kozel má ovšem k dispozici kvalitní a široký kádr, který by mohl náročný finiš zvládnout. „Chachaři“ by si to zasloužili. Prognóza Sportu Kurz Baníku může určit už dnešní nevyzpytatelný test v Příbrami. Pokud obstojí, nabere sebevědomí a vysněné umístění v elitní čtyřce urve. Do not mu hraje i dosavadní bída Sparty. Fotbalisté Baníku oslavují gól Nemanji Kuzmanoviče • Foto Michal Beranek / Sport

Kdo do výtahu? Karviná, Zlín, Opava, Příbram. Tahle čtyři mužstva budí ze spaní noční můry o přímém sestupu o patro níž. Nejkratší sirku si vytáhne pouze jeden, v tuhle chvíli to s ohledem na bodový zisk logicky nejvíc hrozí Příbrami. Papírově tomu všechno nasvědčuje, ovšem pozor. U Litavky může zafungovat faktor Pavla Horvátha, novice mezi prvoligovými kouči. Materiál nemá zrovna skvostný, díky dlouhé pauze ale dostal možnost s ním pracovat. Kdo ví, třeba se budeme všichni divit... Prognóza Sportu Aktuálně hodně anorektické bodové konto Příbram ve zbytku základní části rozšíří. Záchrana nebude daleko, ale nepovede se to. Do nepopulárního výtahu tak nastoupí Jaroslav Starka a spol. Pavel Horváth už cepuje hráče Příbrami • Foto ČTK