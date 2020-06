Kopecký: Ukázalo se, že Slavia je výš. Změnil jsem názor na Limberského | iSport.cz

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 0:0. Šlágr bez gólů, Hruška chytil velké šance VŠECHNA VIDEA ZDE

„Přestože nepadl ani jeden gól, náramně jsem se bavil. Oceňuju, jak trenéři Slavie perfektně zareagovali na hru plzeňské zálohy v předchozích zápasech. Místo defenzivnějších hráčů Takácse a Traorého postavili Holeše se Ševčíkem, což jsou fotbalovější typy. Slávisté potřebovali přehrát Plzeň přes zálohu – a povedlo se jim to.“

Ne úplně, byla z toho jen remíza.

„Uznávám, chyběla přesnější koncovka. Někdy měli slávisté i trochu smůly. Potřebujete divocha, který dotlačí míč do branky za všech okolností, což teď Slavia nemá. Ale jinak se mi v šlágru líbila.“

Čím vším?

„Hlavně v první půli předváděla sebevědomější, důraznější a taky modernější fotbal než Plzeň. Stíhali jste počítat všechny sprinterské náběhy do prostoru? To dnešní Plzeň nemá, její hráči chtěli všechno do nohy. Na českou ligu to pohodlně stačí, ale mám pochybnosti, že by se s tím dalo prosadit v Evropě. Na rozdíl od Slavie, jejíž náročný atletický styl může mít úspěch i v pohárech.“

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase prohlásil, že šlágr měl solidní úroveň i s minimem diváků na tribunách. Souhlasíte?

„Jasně, byl jsem spokojený. Byl jsem zvědavý, jestli slávisté v tomhle tempu vydrží až do konce, což se nestalo. Trochu polevili a spíš si hlídali remízu, která se jim moc hodí. Plzni se ve druhé půli dařilo víc držet míč, ale jinak na mě působila dojmem, že je smířená s tím, že už titul nezíská. Závěr měla odehrát úplně jinak.“

Jak?