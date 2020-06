Hašek o Spartě: Proč jsem ji nevzal po Strakovi... Trénoval bych i zadarmo | iSport.cz

V očích řady odborníků a fanoušků je právě on tím pravým mužem pro Spartu. Trenér Ivan Hašek se mnohokrát netajil tím, že by o angažmá na Letné stál. Pravda je ale taková, že o něm s majitelem klubu Danielem Křetínským mluvil pouze jednou. A to už před mnoha lety. Proč tehdy neusedl na sparťanskou lavičku coby hlavní kouč, jak je to s případnou nabídkou v současnosti a věřil by si na aktuální Spartu? Na tato témata se Hašek rozpovídal v pořadu Michala Hrdličky Česká ulička, který O2 TV Sport odvysílá dnes od 21:15.

Patří mezi trenéry s nejvyšší úspěšností výher v první lize. Spartu dovedl Ivan Hašek na přelomu tisíciletí k dvěma titulům a účasti v osmifinálové skupině Ligy mistrů. Po vypršení kontraktu se ale v létě 2001 vydal za hranice, jeho první štací byl francouzský Štrasburk. Od té doby s výjimkou krátké anabáze u reprezentace v Česku netrénoval.

Je to až k neuvěření, když se kolem jeho jména neustále naskýtá téma návratu na lavičku Sparty. Ve skutečnosti o něm jednal s majitelem Danielem Křetínským pouze jednou. A to na konci roku 2004, kdy tým vedl František Straka .

„Nedopadlo to, protože Sparta tehdy vedla ligu asi o devět bodů, hrála dobře, akorát v Lize mistrů narazila na Lyon, který byl v tu chvíli hodně silný, a dostala pět gólů,„ připomněl, v jaké situaci se tehdy Sparta nacházela.

Hašek na nabídku nekývnul. “Musím říct, že jsem tam necítil, že bych to v tu chvíli o moc lépe nakopl. Domluvili jsme se, že se za týden znovu potkáme, byl jsem se podívat na pár trénincích, seděl jsem nahoře, aby mě nikdo neviděl. František Straka je vedl dobře, mužstvo fungovalo. To člověk pozná, když je na tréninku, jak hráči reagují, v jaké jsou koncentraci a jak s nimi trenér vychází. Ten tým neměl žádný problém,“ uvedl Hašek pro Českou uličku na O2 TV Sport.

„Řekl jsem, že bych to neposunul, že to funguje a nesahal bych do toho. Když to ale fungovat nebude, jsem připravený. V tu chvíli jsem necítil, že to byl moment na to, abych tam šel. Měnit trenéra v tu dobu by nebylo dobré pro mě ani pro Spartu,“ doplnil. Ke změně trenéra ale i tak došlo. Straku vystřídal Jaroslav Hřebík, což způsobilo velké emoce mezi fanoušky.

Sparta zájem nemá

Od této doby na nabídku z Letné čeká marně. „Nevím, jaký je problém. To byste se museli zeptat jeho (Daniela Křetínského). Já s ním problém nemám. Ve všech smlouvách, když jsem působil v arabském světě, jsem měl zakotvenou klauzuli. Měl jsem tam částku, za níž můžu odejít a byl jsem připravený ji zaplatit i ze svých peněz. Když Sparta jednala o tom, kdo bude nový trenér, byl jsem vždy pod smlouvou. Teď naposledy jsem byl volný a stejně mě neoslovila. Takže je asi jedno, jestli tam nějakou klauzuli mám. Sparta zájem nemá a tak to je. Je mi nepříjemné se o tom bavit, blbě se mi na to odpovídá,“ přiznal Hašek.

Laso ze Sparty zatím nepřišlo, pokud by k tomu ale došlo, zkušený kouč by si věřil. „Není to ale jen o mně. Je to i o týmu lidí, kteří by do toho šli. Za celou kariéru pro mě byly roky ve Spartě nejlehčí práce - s českými hráči. Na to se člověk těší. Emoce, které k fotbalu patří, jsou v cizím jazyce jiné. Pocit mluvit k českým hráčům je jiný, i když ve Spartě je hodně cizinců, ale i s tím by si člověk určitě poradil. Čeští hráči chápou věci daleko lépe než v zahraničí. Mrzí mě, že s nimi nepracuju, ale tak to je a musím se vypořádat,“ konstatoval 56letý kouč, který ve Spartě získal celkem deset titulů (osm jako hráč a dva jako trenér).

Trénoval by i zadarmo

Hašek má za sebou řadu angažmá v arabském světě, o peníze tam není nouze. Sám ale přiznává, že jemu nyní o plat vůbec nejde. „Spíš chci, aby to pro mě byla výzva. Nechci jít do nějaké země, kde nebudu šťastný. Půjdu někam, i když to bude zadarmo, ale bude mě to brát. I v Česku jsem měl třeba nejnižší platy, ale pak mám bonusy za to, když dosáhnu na to, co klub chce. To se nestydím říct si o peníze. Nechci ale brát peníze, když nesplním úkol,“ řekl.

Hlavním motorem je touha po úspěchu. „Je to o tom chtít s mužstvem něco dokázat. Jestli je to za nějaký plat nebo bonus? Mě spíš rajcuje to, že potřebuju někde vyhrát. Za to si pak samozřejmě rád řeknu o peníze. Ale že se budu někde placený plácat u dna, to mě nebaví.“

