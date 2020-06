Viděl jsem ještě lepší dloubák než ten můj. Ve druhé lize, říká Panenka | iSport.cz

Už je to čtyřiačtyřicet let – a stejně legendární fotbalista Antonín Panenka čelí otázkám na svůj pověstný dloubák, jímž 20. června 1976 rozhodl finále mistrovství Evropy v Bělehradu. Nemá toho už plné zuby? Nebo vyprávění o nevídaném gólu bere jako poslání? „Baví mě to, jsem rád, že si ho všichni ještě připomínají a vědí, o co jde. Dokonce i malé děti,“ těší slavného záložníka národního týmu a Bohemians. „Jsem ochoten si o tom popovídat vždy,“ ujišťuje ve druhé části videopořadu Overtime, v níž mluví také o tom, jak dělal „porotce“ jiným penaltovým exekutorům a zda se najde nějaký schopný ve FORTUNA:LIZE.