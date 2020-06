Bohemians - Slovácko: Nepodělali jsme se, těšilo Jindřiška po obratu | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+1. Mosquera, 90+4. Mosquera Hosté: 2. Jurečka Sestavy Domácí: Valeš – M. Dostál, Köstl, Hůlka, Bartek – Jindřišek (C), Vacek (60. Květ), Ljovin (77. Krch) – Hronek (89. Bederka), Nečas (60. Mosquera), Vodháněl (77. Ugwu). Hosté: Nemrava – Divíšek, S. Hofmann, V. Daníček (C), Reinberk (79. Mich. Kadlec) – Havlík, Sadílek – Kohút (62. Juroška), Jurečka (62. P. Dvořák), Navrátil (57. Kalabiška) – Zajíc (79. Kliment). Náhradníci Domácí: Le Giang, Krch, Schumacher, Mosquera, Květ, Bederka, Ugwu Hosté: Porcal, Kadlec, Kliment, Šimko, Kalabiška, Juroška, Dvořák Karty Domácí: Hůlka Hosté: Sadílek, V. Daníček, Svědík Rozhodčí Marek – Vlček, Flimmel Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

„Nezačali jsme tak, jak jsme chtěli, brzo jsme dostali gól. Ale nepodělali jsme se z toho, neroztřásla se nám kolena a zvládli jsme to. 25 minut jsme byli horší, ale pak jsme si dokázali, že umíme hrát fotbal,“ řekl nestárnoucí Jindřišek po vítězství 2:1.

Byl jste po rychlém gólu nervózní?

„Nebyl. Samozřejmě jsem si promítnul v hlavě, co by se mohlo stát, tak jsem se snažil burcovat, abychom dali hlavy nahoru a nebáli se hrát svou hru. Od 25. minuty se nám to dařilo, měli jsme i nějaké šance a závary. Slovácku zachytal i gólman, ale nakonec jsme to zvládli.“

Ve druhém poločase už jste byli lepší, co se o přestávce dělo v kabině?

„Něco jsme si řekli, ale ne, že by se řvalo, to vůbec. Jen pokyny, na co si máme dát bacha. Jsem rád, že nás obdržený gól semknul, že jsme si uvědomili, o co hrajeme. Kdybychom dostali druhý gól, bylo by to strašně těžké a museli bychom dobývat my.“

Nebyla převaha ve druhém poločase i lepší fyzičkou a širším kádrem, který se hodně točí?

„Určitě je to tím, že máme širší kádr a víc sil. Trenér rotuje hráče, někdo ze základní sestavy jde na tribunu a z tribuny do základu, takže nikdo nemá jisté místo. Všichni makají, protože nikdo neví, kdo bude hrát.“

Tušil jste, že nastupujete do 350. zápasu?

„Ne, vůbec! Tyhle statistiky nesleduju. Nepočítám to, takže to bylo překvapení. Ani si to neuvědomuju, chci hrát každý zápas. Vážím si toho, že jsem zdravý, na čísla moc nejsem, takže, mi nepřipadá, že bych byl něco víc než ostatní.“

SESTŘIH: Bohemians - Slovácko 2:1. Klokani postupují do bojů o Evropu, rozhodl Mosquera Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

S Mladou Boleslaví vás čeká už 6. a 7. vzájemný zápas v sezoně. Je to výhoda, nebo ne?

„Může to být výhoda, ale každý zápas je jiný. Boleslav neměla po restartu dobré výsledky, ale udržela se ve střední skupině, dostala se do finále a uvidíme, kdo bude šťastnější.“

Jaký je rozdíl mezi gólem Jhona Mosquery ve 4. minutě nastavení a vaším před rokem?

„Ten můj znamenal, že zůstaneme v první lize a máme dovolenou, Jhonyho znamená, že postupujeme a jdeme ještě do práce.“