Koronavirus v Karviné: nakažených je sedm! Strach v druhé lize, co sestup? | iSport.cz

Olomouc - Karviná: Zahradníčkův nákop si smolně srazil do vlastní sítě Eduardo Santos, 1:0 • iSport TV

Olomouc - Karviná: Šindelář se pověsil do vzduchu a orazítkoval břevno! • iSport TV

Podle informací serveru iSport.cz a deníku Sport má Karviná dokonce sedm nakažených členů áčka. V jednom případě má jít dokonce o klubového lékaře, jenž měl nedávno přijít do kontaktu se všemi hráči během běžné kontroly jejich zdravotního stavu po ligovém utkání.

Zřejmě tímhle způsobem se koronavirus v karvinském týmu poměrně nekontrolovatelně rozmáhá. Nejpalčivější otázka příštích dní je, co to udělá s bojem o záchranu v nejvyšší soutěži.

„Zápasy čtvrtého kola skupiny o záchranu jsou ze sobotního termínu přesunuty na neurčito,“ sdělil serveru iSport.cz tiskový mluvčí Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš.

Tím pádem se v určeném období nestihnou odehrát poslední dvě skupinové rundy, zároveň se logicky odsouvá i baráž.

Podle informací redakce se na úrovni LFA začíná uvažovat o brzkém svolání ligového grémia, tedy všech 32 profesionálních klubů v Česku. To by mohlo proběhnout už během příštích sedmi dní. Je totiž třeba okamžitě jednat.

Zaprvé kvůli termínovce, za druhé kvůli dokončení a prostupnosti obou nejvyšších soutěží. A jsme u toho.

Titul pro Slavii

V tuhle chvíli lze první ligu rozdělit na tři paralelně probíhající soutěže. Tu o titul, tu o Evropskou ligu a tu o záchranu. První šestka zatím nijak ohrožena není, příští středu by se celá skupina měla kompletně dohrát a podle nových platných řádů bude už jistý slávistický titul červenobílým opravdu udělen.

A to podle citace ve třetím odstavci písmene G: „V případě, že bude dokončena základní část I. ligy i všechna utkání skupiny o titul... Řídící orgán soutěže rozhodne o určení vítěze I. ligy a udělení titulu MISTR ČR.“

Je třeba tedy splnit pro sichr aspoň jednu podmínku. Dohrát tuhle skupinu. A už nebude záležet, že třeba zrovna skupina o záchranu dokončena nebude.

Bez sestupu, postup jen pro vítěze

Tenhle scénář je momentálně dost pravděpodobný. Pokud k němu dojde, nikdo z nejvyšší soutěže nesestoupí. I tohle stanovisko je součástí platných řádů soutěže.

Ovšem co na to týmy z druhé ligy natěšené na skok mezi elitu? V případě nedokončení skupiny o záchranu dostane možnost postoupit pouze vítěz druhé ligy. Pokud by se ani tahle soutěž nedohrála, nepostoupí nikdo.

Momentálně jsou to nesporně Pardubice. Nesporně proto, že sice nemají stejně zápasů jako Zbrojovka, ale mají jich míň a zároveň vedou o bod před brněnským soupeřem.

Tím pádem se dvěma dalším týmům, které by jinak měly nárok na účast v baráži o postup, trochu zboří svět.

Kalendář až po testech

První liga by v příští sezoně měla sedmnáct účastníků, v každém kole by tedy vždy jedno mužstvo mělo volný los.

K baráži může dojít pouze v případě, že bude dokončena prvoligová skupina o záchranu a zároveň při zdárném dokončení druhé ligy.

Poslední informací je, že v nejbližších dnech dojde k co nejpodrobnějšímu „vytrasování“ nakažených členů karvinského mužstva, následně budou probíhat testy. Na základě jejich výsledků pak bude LFA schopna určit zbývající kalendář.

Nakažení jednotlivci jsou zatím umístění do dvoutýdenní karantény, ta hrozí ostatně i zbytku mužstva, potažmo klubu. Rozhodne krajský hygienik podle epidemiologického šetření.