Hašek do Turecka? Záložník s otcem a dresem Sparty navštívil ambasádu | iSport.cz

K poslednímu zápasu čtyřiadvacetiletý fotbalista nastoupil na konci ledna, kdy odehrál poločas v přípravném utkání Sparty proti Ústí nad Labem. Pak už ani ťuk.

Haškův příběh je známý. V zimě odmítl odletět na soustředění Pražanů s tím, že touží po přestupu. Klub jej přeřadil do béčka a spor následně vyvrcholil tím, že Hašek jednostranně vypověděl smlouvu.

Od té doby je bez angažmá. Selhaly námluvy s Maccabi Haifa, nedopadl ani transfer do Besiktase Istanbul. Přesto se ale zdá, že by v Turecku nakonec mohl skončit.

Oficiální účet turecké ambasády v Praze na Twitteru v pátek zveřejnil hráčovu fotografii z netradiční návštěvy. „Martin Hašek, fotbalista Sparty, který se brzy chystá zamířit do turecké ligy, společně se svým otcem a agentem Gökmenem Korem navštívil našeho velvyslance H. E. Egemena Bagise. Hašek mu přinesl svůj podepsaný dres,“ píše se v popisku u příspěvku.

Ten obsahuje jednu faktickou chybu, po své výpovědi už Hašek hráčem Sparty není. Ale najde tedy brzy práci v Turecku?

(1/2) Martin Hasek, Sparta Prague football player who is preparing to join the Turkish football league soon, together with his father bearing the same name (Martin Hasek) who started to play football during #Czechoslovakia era... pic.twitter.com/5Qye2MVJIi