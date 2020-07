INSIDER: Baroše mi připomíná Hložek. Hancko? Chovancovi rozumím | iSport.cz

Finito. Konec. Sbohem. S velkou kariérou se v neděli proti Plzni rozloučil kanonýr Baníku Milan Baroš . Dojemné rozlučce chyběl jen gól v samotném závěru. „To, co ho zdobilo, mi u dnešních útočníků chybí,“ říká ve svém pořadu Ligový insider Martin Jiránek, jenž se s ostravskou legendou potkával v národním týmu. Zkušený stoper rovněž podrobně rozebírá boj o krále střelců a glosuje názor bývalého trenéra Jozefa Chovance, jemuž se navzdory všeobecné chvále nezdá sparťanský stoper Dávid Hancko .

Začínali v první lize takřka ve stejnou dobu, v sezoně 1999/2000 už na sebe mohli poprvé coby soupeři narazit. Jiránek v dresu Bohemians, než se záhy přesunul do Liberce, Baroš coby dravý útočník Baníku. Každý obránce musel už tehdy začínajícího snajpra zaregistrovat a dát si na něho pozor – a Jiránek nebyl výjimkou. „Mluvilo se o něm jako o velikánském talentu. Byl to nepříjemný hráč, vyčůraný, chytrý,“ vzpomíná a vybaví si i souboje, při nichž na vlastní kůži pocítil všechny Barošovy zbraně.

Rozlučka podle něho přišla tak, jak měla, hlavně kvůli zdravotním limitům. A byť Jiránkovi podobné typy v tuzemském fotbale aktuálně scházejí, přece jen jednoho hráče, který se alespoň v některých aspektech Barošovi podobá, našel. „Připomíná mi ho Adam Hložek,“ zmiňuje brzy osmnáctiletého sparťanského talenta a zdůvodňuje, co ho s ostravským fotbalovým válečníkem pojí.

Jaká nová role by se nyní pro Milana Baroše hodila? I pro obránce, který ho dobře poznal v reprezentaci, složitá otázka. „Hodně složitá,“ přiznává Jiránek. Neočekává nicméně, že by se druhý nejlepší střelec v historii reprezentace vrhl na trénování. „Ani já si ho tak asi neumím představit,“ říká Jiránek. Stejně ho nevidí coby klasického funkcionáře. Na jednu úlohu by se však prý přece jen hodil. A třeba i u reprezentace.

Barošovi ofenzivně naladění kolegové z jiných týmů se mezitím dál přetahují o to, kdo se stane králem střelců. Tím získalo další náboj i středeční pražské derby: slávista Petar Musa nemůže nastoupit a využít toho chce sparťan Libor Kozák, který má na kontě rovněž 14 gólů. Slávisté se mu to budou snažit podle vlastních slov co nejvíce překazit. „Je v takové pohodě, že gól může dát,“ míní ovšem Jiránek.

Zároveň se vyjadřuje i na adresu stopera Dávida Hancka, jenž Kozákovi po ukázkovém průniku přihrál na druhý gól v utkání s Jabloncem. „Mně se tolik nelíbí, protože jsem stopera hrál a mám o stoperovi úplně jinou představu,“ prohlásil dokonce v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport bývalý sparťanský i reprezentační trenér Jozef Chovanec. „Asi vím, co může myslet,“ tvrdí Jiránek a věnuje se defenzivní i ofenzivní části Hanckovy hry.

Podívejte se NA VIDEU i na to, jak Martin Jiránek hodnotí přestavbu Baníku, spolupráci Petara Musy s Júsufem či schopnosti mladoboleslavského ofenzivního esa Lukáše Budínského.

iSport podcast: Je Baroš největší postavou v dějinách Baníku? Co jeho role po kariéře?