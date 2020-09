Hašek mladší promluvil: Vazby se Spartou byly dávno zpřetrhané

Hašek si po skončení podzimní části sezony 2019/2020 nevyzvedl před nástupem na dovolenou na klubu sporttester, aby plnil individuální plán, než se tým sejde na startu zimní přípravy. Jde o jeden z bodů, ve kterém Sparta tvrdí, že Hašek porušil svou platnou profesionální smlouvu.

„Ty sporttestry se rozdávaly před a po posledním prosincovém utkání v Ostravě, kde jsem nebyl z důvodu nemoci. Nedostal jsem žádnou informaci, že si mám cokoliv vyzvedávat, a pár dní po utkání v Ostravě jsem odjel na dovolenou do Rakouska. Teprve tam jsem obdržel informaci o sporttesteru. Za nevyzvednutý sporttester mi byla následně udělena pokuta ve výši 75 tisíc korun,“ popsal Hašek.

Mysleli si, že simuluju

Kvůli zdravotním trablům nenastoupil do prvních zimních tréninků, protože prý 6. ledna ráno zvracel a kvůli tomu se omluvil vedoucímu mužstva Miroslavu Barankovi. „Klub mi nevěřil, a tak za mnou druhý den, naprosto proti zvyklostem, poslal Baranka. Vyzvedl mě u mne doma a odvezl mě do nemocnice. Byl to jasný projev nedůvěry, mysleli si, že simuluju,“ pokračuje Hašek.

Po týdnu se vrátil do přípravy, následně byl poslán na fyzické testy, což Hašek kvůli prodělané nemoci považoval za nevhodné. „Jsem přesvědčen o tom, že šlo o záměr. Aby mně i okolí kondiční trenéři v čele s panem Ashwortem dokázali, že tím, že jsem nesplnil jejich běžecký plán pro dovolenou, nemám kondici,“ má jasno hráč. Testy prý zaběhl v rámci mužstva průměrně, nikdo je s ním však nevyhodnotil. „Nepřišla mi žádná informace o mé případné nedostatečné kondiční připravenosti,“ říká Hašek.

V tu chvíli si nahlas řekl o odchod. „Vazby se Spartou už byly i tak dávno přetrhané. Znovu jsem tedy vyjádřil přání z Letné odejít. Ostatně tohle mi Tomáš Rosický slíbil už na začátku, když jsme o mém působení v klubu teprve vyjednávali. Že mi při případné touze odejít nebudou dělat potíže a že mi Tomáš osobně pomůže,“ zdůrazňuje.

Iniciativy se chopil pan Hrdlička

Začal se tak řešit Haškův přestup do zahraničí, na hráče přišly nabídky. Nejvážnější zájem proběhl ze strany izraelského Maccabi Haifa. Celé to nakonec vyústilo v situaci, kdy hráč odmítl odletět na soustředění do Španělska, čímž se rozhořel ostrý spor.

Tři dny před odjezdem na soustředění měl prý Hašek schůzku s trenérem Václavem Jílkem, který muž řekl že ho nenasadí do víkendového přípravného zápasu. „Což jsem naprosto chápal. Z naší komunikace také vyplynula shoda, že nemá smysl, abych na soustředění do Španělska s mužstvem odletěl. Na to konto jsem v pondělí přijel na Spartu. V den, kdy se odlétalo na soustředění. S tím, že jednání finišují,“ vrací se Hašek k situaci v zimě.

„Před tréninkem si mě ale zavolali pan Jílek s panem Rosickým, který mi sdělil, že jednání s Haifou ztroskotala. Že mě Maccabi nechce, že místo mě udělali jiného hráče. Byl jsem šokovaný, myslel jsem, že se tam jdu rozloučit. Já totiž takové informace, jako pan Rosický, neměl… Což jsem si potvrdil vzápětí, když jsem volal agentovi a následně se podíval na internet. Haifa žádného hráče na mou pozici nepřivedla a stále měla zájem o mě,“ pokračuje.

Proto se rozhodl situaci risknout, Rosický mu totiž měl nabídnout dvě možnosti. „Buď na soustředění odjedu, nebo ne. Ať si to přes trénink rozmyslím. I s vědomím pokračujícího zájmu Haify jsem po tréninku panu Rosickému a panu Jílkovi sdělil, že jsem si vybral možnost neodcestovat a dokončit přestup do Macabbi. Jenže ze záhadného důvodu se iniciativy chopil pan Petr Hrdlička, právník, odborník na smlouvy. Viděl jsem ho poprvé v životě,“ přibližuje.

Hrdlička na něj tlačil a chtěl, aby se Hašek okamžitě připojil k týmu. „Když jsem se trošku vydýchal, podíval jsem se na hodinky. Bylo půl páté a deset minut. Na mobilu jsem měl zprávu od Míry Baranka, ať jsem do pěti na letišti. Odpověděl jsem, že nedorazím, ať si užije teplo. A ať dobře doletí. Nemohl jsem to stihnout...“ říká.

S Maccabi jsem udělal chybu

Zamířil na jednání do Izraele, kde ale přestup do Maccabi neklapl. Hašek prošel lékařskou prohlídkou, na podpis smlouvy ale nedošlo. „Udělal jsem chybu, že jsem si předtím rozmezí ústně nabízené částky ve smlouvě nenechal před jednáním potvrdit písemně. U toho jednání nebyl totiž přítomen můj agent, který neměl platná izraelská víza, ale dva jeho zástupci. Částka ve smlouvě, kterou mi poté v klubu nabídli, byla o více než padesát procent nižší než spodní hranice ústně dohodnutého rozmezí. Řekl jsem, že takovou smlouvu nepodepíšu, a když mi zástupci Maccabi Haifa sdělili, že je to poslední nabídka, poděkoval jsem a vydal se zpět na hotel,“ popisuje pro Aktuálně.cz, proč na nabídku zahraničního angažmá nekývl.

Následovalo přeřazení do sparťanského béčka, kde se měl Hašek chystat na zápasy ve třetí nejvyšší soutěži. Hašek pak podal výpověď ze smlouvy, což ale Sparta odmítla a vše vrcholí až probíhajícím sporem u sboru rozhodců FAČR.

„Věděl jsem, že se mě tam klub chystá držet do konce smlouvy jakožto odstrašující případ. V třetiligovém béčku mi nebylo umožněno vykonávat svou profesi, já měl kontrakt pro profesionála,“ vysvětluje Hašek.

V pátek 4. září proběhlo první zasedání rozhodčího senátu, během dlouhého, osmihodinového jednání obě strany předkládaly své důkazy, za hráče i Spartu promluvilo několik přizvaných svědků. Tříčlenný sbor rozhodců nyní posoudí argumenty obou stran a nejpozději v polovině října vynese verdikt. Proti němu se ještě bude možné odvolat.

„Sparta i Martin Hašek měli možnost uvést argumenty a obhájit své kroky před Sborem rozhodců. Klub to v dostatečné míře učinil a nepotřebuje tedy věc nyní komentovat ve veřejném prostoru. To by bylo vytvářením nátlaku na SR FAČR v rozhodovacím procesu. A takový nátlak vytvářet nebudeme,“ reagoval na twitteru ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Hašek je aktuálně bez angažmá a čeká na nabídky klubů. Ty ale i z důvodu probíhajícho soudu a nečitelné situace kvůli koronavirové krizi zatím nechodí. „Ideální by bylo, že zítra podepíšu s nějakým dobrým klubem smlouvu, pozítří s ním začnu trénovat a o víkendu nastoupím k prvnímu utkání,“ doufá Hašek. „Po posledních zkušenostech jednoznačně preferuji zahraniční angažmá. To domácí je na předposledním místě, na tom posledním zůstává ukončení hráčské kariéry. Ale zůstávám optimistou a věřím, že mi to brzy vyjde a že zase budu dělat to, co mám nejraději, tedy hrát fotbal.“