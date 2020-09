Sport bez diváků? Prymula chce omezit hromadné akce, fotbal se bojí

Prázdné tribuny, zápasy úplně bez diváků. Takový černý scénář znovu hrozí celému sportu. Především fotbalu a hokeji. A to už v řádu dnů. Je vysoce pravděpodobné, spíše jisté, že vzhledem k masivnímu šíření nemoci COVID-19 dojde k razantnímu snížení maximálního počtu osob na hromadných akcích. Obavy ve sportovním prostředí rostou, na situaci už reagovaly fotbalové Teplice i lídr ze Slavie.

Podle nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly je variantou účast 100 osob na venkovní akci a 50 procent ve vnitřním prostředí. Počítá se však s určitými výjimkami. Zda se dotknou i sportovním událostí je otázkou… Pro hokejové kluby by nové restrikce znamenaly prakticky přerušení sezony, fotbal by mohl fungovat v jarním režimu, tedy bez diváků. Některé kluby už pozastavily prodej vstupenek na víkendová utkání.

Sportu po půl roce znovu akutně čelí problémům. Po nástupu Romana Prymuly do funkce ministra zdravotnictví se očekávalo, že přijdou dramatická restriktivní opatření. A že se tvrdě dotknou i sportu.

Na úterní dopolední tiskové konferenci doslova uvedl, že „je pravděpodobné omezení počtu účastníků na 100 na venkovních akcích a 50 na vnitřních. Počítá se přitom s výjimkami pro akce, které nejsou tak rizikové. Omezí se ale ty, kde lidé jedí nebo pijí a nedodržují rozestupy.“

Některé kluby už na novou situaci reagují. Třeba Teplice zastavují prodej vstupenek na sobotní utkání s Baníkem. „V tuto chvíli jsme pozastavili předprodej vstupenek na sobotní utkání s Baníkem Ostrava a čekáme na omezení, která plánuje vydat Ministerstvo zdravotnictví směrem k hromadným akcím. Poté budeme dále informovat o tom, která z omezení se týkají fotbalových zápasů,“ uvedl na Twitteru tiskový mluvčí klubu Martin Kovařík.

Přidala se i Slavia, která též čeká, jak budou vypadat oficiální nařízení. „Slavia čeká s výdejem vstupenek na Slovácko na upřesnění pravidel pro pořádaní hromadných akcí. Ten začne, jakmile budou známy podmínky pro pořádaní sobotního utkání. Děkujeme za pochopení!“ napsal klub v prohlášení na Twitteru.

Jednou z diskutovaných variant má být i ta, že návštěvy na fotbale budou plošně omezeny na 3000 osob přítomných na utkání.

Boj proti paralýze sportu

S hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou je v kontaktu Národní sportovní agentura (NSA). Za odvrácení hrozby další paralýzy českého sportu bojuje i Česká unie sportu (ČUS).

„Národní sportovní agentuře i Hospodářské komoře, institucím, které jsou kompetentní jednat s ministerstvem zdravotnictví, dala ČUS v závěru minulého týdne k dispozici doporučené postupy a počty na omezení případnými limity. Například limit 50 osob znemožní konání soutěžních utkání v mnoha kolektivních sportech, zatímco číslo 70 plní epidemicky téměř stejnou úlohu a soutěže umožní,“ uvedl pro ČTK předseda unie Miroslav Jansta.

Podobných doporučení předložila ČUS více. „A to právě pro zvážení při jejich přípravě. Rozumná opatření bude snadnější pochopit,“ poznamenala unie.

Národní sportovní agentura minulý týden vydala manuál, jak by se sportovní soutěže v době pandemie covidu-19 mohly bezpečně konat. Jejich rušení považuje za velmi nebezpečné.

„Česká republika by v prvé řadě mohla přijít o celou generaci mladých sportovců, kteří by se mohli sportu přestat zcela věnovat - odklon k jiným formám zábavy (včetně např. e-sportu) byl u mladé generace patrný už před vypuknutím pandemie koronaviru a nekonání soutěží by tento trend podle názoru NSA významným způsobem znásobilo. Aktivní sportovní činnost přitom podporuje odolnost proti infekčním nemocem obecně,“ uvedla agentura.

Poslední argument vzala za svůj i hlavní hygienička, jejíž metodický pokyn pro jednotný postup krajských hygienických stanic byl v pátek zveřejněn na webu ministerstva zdravotnictví.

Sportovní kluby by měly dodržovat preventivní opatření navrhovaná NSA. Patří mezi ně například rozdělování týmů do menších skupin pro pobyt v šatnách a sprchování, případně pro doplňkové tréninky v posilovně nebo regeneraci. Při zápasech by nemělo docházet ke kontaktům sportovců s diváky.