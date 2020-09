Jarošík ke Spartě: Těžké zkoušky teprve přijdou. V čem vidí proměnu?

Devět let Sparta nezažila tak povedený začátek sezony, jako v té aktuální s pěti výhrami v úvodních pěti kolech. V ročníku 2011/2012 to Letenští dotáhli dokonce na devět duelů bez škobrtnutí. Tehdy u toho byl i bývalý reprezentant Jiří Jarošík (42). „Spíš mi v hlavě utkvělo, jak to pak dopadlo,“ připomněl konečné druhé místo. V čem vidí proměnu Sparty a před čím ji varuje?

Co říkáte na vstup Sparty do sezony, kdy má pět výher po pěti zápasech?

„Je to určitě pozitivní. Po dlouhé době je to takový start. Už si ani nepamatuji, kdy naposledy Sparta takto začala. Je to jen dobře pro její sebevědomí. Určitě pomohl i přímý postup do skupiny Evropské ligy. Nicméně těžší soupeři teprve přijdou. Doufám, že se bude klukům dařit i dál.“

Tak dobře Sparta odstartovala ročník naposledy v sezoně 2011/2012, kdy jste za ni nastupoval i vy. Dotáhli jste to tehdy dokonce na devět výher v řadě. Vzpomněl jste si na to v souvislosti s aktuální situací?

„Spíš mi v hlavě utkvělo to, jak ta naše sezona skončila. (pousměje se) Bylo z toho nakonec jen druhé místo, všichni očekávali první. Na druhou stranu, když se podíváte posledních pět let zpátky, tak kdy byla Sparta naposledy alespoň druhá. Právě před pěti lety. Asi by to teď brala.“

Čím to, že to tenkrát nakonec nedopadlo?

Je krásné devětkrát za sebou vyhrát, ale nakonec z toho nic nebylo. I proto se na to asi nijak extra nevzpomíná. Bylo to příjemné, ale mužstva kolem nás nespala, dohnala nás a Liberec dokonce ještě předskočil. Neměli jsme úplně ideálně poskládané