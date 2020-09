Čím Pardubice rozsvítily ligu. Produktivita nováčka i úspěšný azyl

Jelikož nemají Pardubice adekvátní stadion, vyjednaly si už dopředu azyl v Mladé Boleslavi. Nakonec se však nastěhovaly na stadion Bohemians, což se zatím jeví jako skvělé rozhodnutí. Ze tří domácích zápasů nováček vytěžil sedm bodů – a to hrál dvakrát proti účastníkům evropských pohárů. Výhry nad Teplicemi (2:1) a Libercem (3:0) i remíza se Slavií (1:1) jsou nečekaně skvělá vizitka. „Je to podobné prostředí, jaké máme doma v Pardubicích, hráči se tady cítí dobře,“ přiznal trenér Jaroslav Novotný v neděli.

Trenérský tým

Oficiálně je hlavním trenérem Jaroslav Novotný a Jiří Krejčí jeho asistentem. Fakticky to však mají oba bardi rozdělené přesně naopak. Krejčí, který nevlastní potřebnou licenci, stojí u lajny a neustále hráče péruje, zápasem skutečně žije. Je to představitel staré trenérské školy, ale s mladým srdcem i myslí, novým věcem se vůbec nebrání. „V průběhu sezony přišel kondiční trenér Tomáš Prorok, zase to bylo nějaké oživení,“ připomněl například bezprostředně po postupu do ligy. Kvůli kontaktům na mladé hráče je důležitá i postava trenéra brankářů Martina Shejbala.

116 – Jiřímu Krejčímu je pětapadesát, Jaroslav Novotný je ještě o šest let starší. Starší trenérskou dvojici ve F:L má díky Petrovi Radovi (62) se Zdeňkem Kluckým (59) pouze Jablonec.