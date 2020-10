Sadílkovi volal Hoftych: V Liberci budeme dobrá parta. O Slavii neslyšel

Michal Sadílek v dresu české reprezentace do 21 let • Profimedia.cz

Kdo by to byl čekal, že se takové jméno objeví v kádru českého týmu. Slovan Liberec má posilu z PSV Eindhoven, mládežnického reprezentanta Michala Sadílka.

Tak jak se to přihodilo?

„Zlomilo se to někdy v minulém týdnu. Roli hrálo to, že bych v PSV patrně neměl takové vytížení a Liberec čeká na podzim docela hodně zápasů. Liga, Evropská liga, domácí pohár... Určitě bych měl mít víc prostoru než v Eindhovenu, kde jsem v minulé sezoně hrál skoro každý zápas, teď jsem ale ze základu vypadl, do toho koronavirus. Takhle jsem si to vyhodnotil, jsem nadržený na fotbal a v tu chvíli jsem byl přesvědčený, že půjdu někam hostovat.“

A proč do Liberce?

„Volal mi trenér Hoftych a měl jsem z rozhovoru s ním velmi dobrý pocit. V Liberci mají celkem málo hráčů do středu zálohy, snad se jim budu hodit. (smích) Jsem rozhodně připravený.“

Takže na pravého beka vás Pavel Hoftych nešoupne?

„No snad ne. (smích) Bylo mi přislíbeno, že bych měl nastupovat ve středu zálohy.“

Podle zákulisních zpráv jste byl nabízen v minulém týdnu i Slavii, ale ta nekývnula. Věděl jste o tom?

„O tom jsem já sám nic konkrétního neslyšel, nevím o tom. Neznal jsem podmínky, které třeba Slavia dostala, plán... Doléhaly ke mně jen zprávy o zájmu některých klubů z Nizozemska a z druhé bundesligy.“

Přesto v téhle konkurenci zvítězil Liberec...

„Ano, i kvůli Evropské lize. A taky, jak jsem říkal, kvůli počtu zápasů na podzim.“

Sledoval jste od nové sezony Slovan? Líbí se vám jeho hra?

„Jsem v kontaktu se spoluhráčem z jednadvacítky Matějem Chalušem, který tam působí, zprávy jsem měl i od dalších kluků z nároďáku Honzy Matouška a Michala Berana. Vím, že hrají náročným stylem, že dobře získávají míče a vyjíždí do protiútoků, to by mi mohlo sedět. A věřím, že se tam sejdeme v dobré partě kluků.“