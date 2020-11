ANKETA: Šmicer jako šéf FAČR? Hráči jsou pro. Má škraloup, namítá herec

Byl by Vladimír Šmicer vhodným kandidátem na post předsedy FAČR • FOTO: Koláž iSport.cz Připustil, že uvažuje o kandidatuře na post předsedy FAČR. Byl by ale Vladimír Šmicer dobrou volbou? „Jednoznačně!“ myslí si napřiklad nejlepší střelec v historii české fotbalové reprezentace Jan Koller. Podobný názor má i jiný bývalý člen národního týmu Tomáš Sivok. Třeba herec David Novotný má ale určité pochybnosti. Deník Sport oslovil několik osobností nejen z fotbalového prostředí, aby se vyjádřily k tomu, zda je Šmicer vhodný kandidát. Jak reagovaly?

Jan Koller, historicky nejlepší střelec české reprezentace „Vhodný kandidát? Jednoznačně! Je to osobnost, velké jméno se spoustou úspěchů. Na Šmícovi je fajn, že je nezávislý, není s nikým spjatý. I proto by ho fotbalové prostředí mohlo snadno přijmout. Pokud se na to Vláďa cítí, ať do toho jde, i když by musel změnit styl života. Pochopitelně to není o jednom člověku, byť by byl sebekvalitnější, nový předseda k sobě bude potřebovat tým oddaných a zapálených lidí. A já? Nevím, jestli bych mohl dělat vysokou funkci, ale výpomoci se nebráním.“ Šmicer předsedou českého fotbalu. Redaktoři Sportu odpovídají: Jaká jsou pro a proti? Nejlepší střelec historie české reprezentace Jan Koller • Foto Michal Beránek (Sport)

Horst Siegl, bývalý útočník, legenda Sparty „Šmíca by byl fajn, je to pozitivní jméno pro lidi. Navíc není výhradně proti a nikdo ho do té funkce netlačí. Léta jsme byli soupeři, nyní jsme spoluhráči a vidím, že vždycky má na věc svůj vlastní názor. Na svazu už jednou pracoval: je otázka, kam až tenkrát viděl a co tam zažil. Zda teď přesně ví, co by bylo potřeba. Navíc by bylo také dobré vyslechnout například i kluby, co by si tom myslely. Podobný kandidát by mohl být i Karel Poborský, který pro svaz pracuje.“ Bývalý fotbalista, legenda Sparty Horst Siegl • Foto Dominik Bakeš / Sport

Luboš Kubík, bývalý reprezentant, vicemistr Evropy 1996 „Pokud by se do toho Vláďa nakonec vážně pustil, byl by v podobné pozici jako před lety Ivan Hašek. Seriózní jméno a kluk, který to má v hlavě srovnané. Když jsme do toho tenkrát s Hášou šli, naráželi jsme na dost lidí, kteří nám tvrdili, že chtějí změnu, ale ve skutečnosti ji nechtěli. Vláďa se s Ivanem zná, může s ním všechno probrat a nechat se inspirovat. Potenciálních rizik před případnou kandidaturou je hodně, ale musí se to aspoň zkusit. Byl bych pro, aby do toho Šmíca šel.“ Bývalý reprezentant, vicemistr Evropy 1996 Luboš Kubík • Foto Michal Beránek (Sport)

Tomáš Sivok, bývalý reprezentant, čtvrtfinalista ME 2012 „Jeho jméno je pro mě záruka, že by tu funkci dělal dobře, což je nejpodstatnější. Do téhle kategorie patří i třeba Pavel Nedvěd nebo Petr Čech. Šmíca je z mého pohledu člověk, který by se na Strahově nepotřeboval obohacovat a ovlivňovat výsledky. Víte, tohle je pro mě jedna z posledních možností, jak obrátit český fotbal na správnou cestu, vrátit mu férovost a důvěru veřejnosti i sponzorů. Snad k tomu můžeme přispět i my, kteří jsme prošli reprezentací a zahraničím.“ Bývalý reprezentant, čtvrtfinalista ME 2012 Tomáš Sivok • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Miloš Pokorný, moderátor, bavič a zpěvák „Je to jeden z mých adeptů. Splňuje několik podmínek najednou: fotbalová veřejnost ho má zafixovaného jako správného kluka, berou ho i neslávisti, má zase sebou nepopiratelné výsledky. A myslím si, že je oblíbený i mezi hráči. Je to nekonfliktní člověk, navíc jazykově vybavený. Podle mě je ideální doba na to, aby se konečně něco změnilo. A pokud by do budoucna vzniklo společenství Šmicera, Poborského, Nedvěda či Čecha, bylo by to pro český fotbal jedině dobře.“ Moderátor, bavič a zpěvák Miloš Pokorný • Foto Profimedia.cz

Jan Koukal, bývalý elitní squashista, fanoušek Slavie „Je to pro mě ideální jméno. A víte proč? Nemá nepřátele, nepotřebuje na fotbale vydělávat a dokáže vyjít s každým. Sám se s ním léta přátelím. Jsem přesvědčený, že by nikomu neházel klacky pod nohy a respektovali by ho všichni, nejen slávistický národ. Šéfování českému fotbalu by pro něj byla životní výzva: musel by se neustále obhajovat a připravit se na to, že by neměl jen fanoušky, kteří by ho zbožňovali. Na svoji stranu nikdy nedostanete všechny, ale většina by se Šmícou jít mohla.“ Bývalý elitní squashista a fanoušek Slavie Jan Koukal • Foto Pavel Mazáč / Sport