Limberský může překonat Horviho, smeká Vrba. V čem je výjimečný?

Radost plzeňských fotbalistů po vedoucí brance Davida Limberského do sítě Alkmaaru ve 2. předkole Ligy mistrů • fcviktoria.cz

Radost plzeňských fotbalistů po vedoucí brance Davida Limberského do sítě Alkmaaru ve 2. předkole Ligy mistrů • fcviktoria.cz

Pavel Vrba a David Limberský skáčou do bazénu během plzeňského soustředění • Jaroslav Legner / Sport

Vytváříte konkurenční prostředí, přivádíte mladší hráče, kteří ho chtějí vyštípat ze sestavy. Jenže David Limberský už patnáct let dokazuje, jak je pro Viktorii panem Nepostradatelným. Zkušený obránce, jenž v říjnu oslavil 37. narozeniny, odehrál proti Spartě (3:1) luxusní partii. A ocenil to i Pavel Vrba, který ho dlouhá léta na hřišti kočíroval. „V Plzni ještě nějakou sezonu odehraje,“ odhaduje v rozhovoru pro iSport Premium 56letý kouč.

Vrba zná Limberského jako své boty. Zažil jeho kladné stránky při těžkých zápasech i zbytečné avantýry, které kalí vynikající kariéru. Blonďatý obránce v nejvyšší české soutěži odkroutil už 388 zápasů a zatím nevypadá, že hodlá zastavit. Výkony si totiž říká o to, aby stávající sezona nenesla štítek s názvem „Last Dance“ na profesionálním poli.

Sledoval jste výkon Davida Limberského proti Spartě?

„Zápas jsem měl možnost vidět. Abych řekl pravdu, překvapilo mě, jak to Plzeň zvládla. Musím říct, že David zase patřil ke klíčovým hráčům. On se na takové duely dokáže připravit. Opět bylo znát, že je to hráč, který mužstvo v takových zápasech táhne. Patřil k nejlepším na hřišti.“

Překvapilo vás, že na něm ani na Plzni nebyla znát měsíční pauza od zápasů?

„Je otázka, jak trénovali a co všechno dělali, to nedokážu posoudit. K tomu by museli spíš něco říct trenéři Plzně.“

Sparta ale měla být rozehraná z utkání v Evropské lize, je to tak?

„Spartě to mohlo možná spíš ublížit. Odehrála velice dobré utkání ve Skotsku (výhra 4:1 na Celtiku) a po euforii, která ve čtvrtek v klubu byla, dostala trošku ránu. Možná to byl pro Plzeň zdvižený prst, že se na zápas pak soustředila víc, než Sparta po skvělém zápase v Evropě.“

Na druhý gól nahrál Limberský exkluzivní šajtlí Zdeňku Ondráškovi. Je to věc, která ho nejvíc zdobí?

„Pokud hraje přes nohu na levé straně, víc tohoto kopu využívá. Je v něm výjimečný, umí to dokonale. Určitě patří k jeho kladům, že z levé strany dokáže nacentrovat takový balon, který je pro útočníky skvělý.“