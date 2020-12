Tvrdík ukázal oslavy Slavie v šatně. Bude štědrý, naznačil částku za Simu

Abdallah Sima ve svém prvním derby posílá hlavou míč do sítě Sparty • Michal Beránek (Sport)

„Derby je naše!“ rozeřvával Přemysl Kovář kabinu pro hosty na Letné tak nahlas, aby to celé útroby stadionu slyšely. Spolu s hráči si zakřičel i realizační tým a management, zvlášť nadšeně působil místopředseda představenstva Tomáš Syrovátka. A aby se pokochali i slávističtí fanoušci, sdílel předseda Jaroslav Tvrdík pokřik na Twitter, s přímým přenosem se přidal i Jan Kuchta.

Zpět v Edenu si pak Zdeněk Houštecký zatancoval za doprovodu Heleny Vondráčkové, ale šlo se i pracovat: „Zhlédnout opakováni je povinnost. Prodloužit smlouvu se Ševou a jednostranně zvýšit smlouvu Simovi také. A ve čtvrtek v Leverkusenu nashledanou!“ napsal Tvrdík k fotografiím z pozápasového rozboru, na kterých si nejde nevšimnout zaslouženého kuželkovitého importu z Plzně na oslavu.

Petr Ševčík a Abdallah Sima se tak můžou těšit na aktualizované kontrakty, samozřejmě směrem nahoru.

Otázkou je, jak dlouho 19letý Senegalec ve Slavii vydrží. Do základní sestavy se dostal teprve před měsícem a od té chvíle má fantastickou bilanci sedmi zápasů a sedmi gólů jak v domácí, tak v Evropské lize. Na Transfermarktu je v posledních hodinách nejvyhledávanějším fotbalistou celého světa, i před Lionelem Messim, jenže ani renomovaný analytický server zatím neurčil jeho hodnotu.

„Jeden můj kolega říká, že nám ho pánbůh poslal jako kompenzaci po Dánsku,“ píše Jaroslav Tvrdík v narážce na vypadnutí z předkola Ligy mistrů. „Jestli bude zdravý, skromný, pokorný a bude pracovat tak tvrdě jako doposud, bude jeho přestup rekord české ligy o parník. Už jsme odmítli první nabídku na nesmyslnou částku,“ těší se na případnou finanční kompenzaci.

Současný přestupový rekord drží také Slavia nedávným transferem Tomáše Součka do West Hamu s částkou přesahující půl miliardy korun.

„Po druhém gólu mi problesklo hlavou, jestli tu vydrží, co bude dál... Když je takový devatenáctiletý hráč vidět nejen v lize, ale i v Evropě, v době všemožných analýz a skautů, kteří jezdí na ty zápasy, že o něm musí být vědět. Ale i kdyby to tak bylo, tak já to vědět nechci,“ obává se ztráty Simy Jindřich Trpišovský. Přestupy se ale otevírají až za měsíc.

