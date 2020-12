Strhující příběhy Trpišovského a Váni! Startuje knižní Edice Sport

Máte rádi sportovní knížky? Hledáte vánoční dárek pro blízké, nebo i pro sebe? Máme pro vás skvělé tipy. V Edici Sport vydáváme hned dva opravdu strhující příběhy. Především pro fotbalové fanoušky je určena první opravdu ucelená story nejúspěšnějšího trenéra současnosti Jindřicha Trpišovského. Jak se dostal z pralesa až do Ligy mistrů? Právě o tom se dočtete. Druhou knihu vypráví sám slavný žokej Josef Váňa. V autobiografickém rozhovoru nazvaném „Dělám si, co chci!“ popisuje své triumfy, pády i démony, s nimiž se rval. Mluví jadrně a bez vytáček. A neuhne před žádnou otázkou.



Patří mezi nejpopulárnější tváře české fotbalové scény. Je oslavovaným hrdinou, který ze Slavie udělal tuzemský kolos a ohromil Evropu. Zdálo by se, že snad každý má příběh Jindřicha Trpišovského v malíku. Ale opravdu?

Kde se vůbec český fotbalový Tarantino vzal? Proč za něho chtěli hráči na trávníku „zemřít“? Kdo je jeho mecenášem, jenž za ním stojí téměř celou jeho kariéru? Proč kdysi opustil Spartu a po letech se do ní nevrátil? A jak je možné, že uspěl ve Slavii?

Teprve z knihy reportérů deníku Sport Štěpána Filípka a Jana Podroužka se čtenáři poprvé podrobně seznámí se všemi peripetiemi, jimiž Jindřich Trpišovský na cestě od provozního herny k titulům a Lize mistrů prošel.

Kniha o Jindřichu Trpišovském! Redaktor Sportu odhaluje detaily

CO KNIHA OBSAHUJE

- Ucelený příběh Jindřicha Trpišovského od samotných začátků, kdy byl ještě „no name“, až po trenéra, jenž oslnil doma i v celé Evropě

- Svědectví a vzpomínky bývalých kolegů, jeho agenta či šíbra Ivana Horníka

- Poprvé o tom, jak za geniálním fotbalovým selfmademanem stál po celou dobu tajemný mecenáš

- Samostatná kapitola o tom, jaké role rozdal lidem ve svém trenérském štábu přezdívaném „zaťatá pěst“

- Podrobně zmapovaná jízda Evropskou ligou a Champions League. Dosud nepublikované fotografie ze všech etap jeho kariéry

VÁŇA: Životní příběh krále Velké pardubické



Je živým symbolem Velké pardubické. Žokej Josef Váňa nejslavnější český dostih vyhrál osmkrát, poslední vítěznou jízdou krátce před svou šedesátkou navíc spustil v zemi regulérní Váňamánii. Je to muž se srdcem žokeje. Vždycky měl v sobě, co je třeba. Odvahu, cílevědomost, tvrdost. Také chytrost. Odolnost proti bolesti, která se naprosto vymyká chápání normálního člověka. A ačkoli často jezdil favority, k smrti rád prožívá příběhy outsiderů, které si jdou k úspěchům proti všem. Tak to dělal celý život. Víra ostatních ho nezajímá. Má svou vlastní. Dělá si, co chce.

V knize reportéra deníku Sport Martina Haška otevřeně vypráví o své cestě z malé vesničky do světa sportovních legend. Je to drsný příběh, bolavý. Zároveň úchvatný a zcela neobyčejný. Váňa mluví přímočaře a nejde daleko pro ostřejší slovo. Nemá také problém vytáhnout na světlo světa i velmi osobní momenty, které ovlivnily jeho život.

Kniha je navíc doplněna všemi jeho starty ve Velké pardubické, galerií koní, které ovlivnily jeho kariéru, dále unikátním slovníčkem jezdeckého slangu i fotkami z jeho soukromí.

CO KNIHA OBSAHUJE

- Autobiografický rozhovor se slavným žokejem

- Otevřenou zpověď o cestě z malé vesničky do legend

- Svébytnou filozofii s valašským slovníkem

- Vyprávění o tvrdém dětství a sporech s otcem

- Líčení momentů, kdy šlo Váňovi o život

- Vzpomínky na životní koně i velké soupeře

