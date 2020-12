Sima o Slavii: Ibra je jako můj brácha. Kdo mu radil před derby?

„Měl jsem štěstí, že jsem byl ve správný čas na správném místě. Vstřelil jsem první gól, z něj jsem měl radost. Bylo to moje první utkání se Spartou, pak jsem se prosadil ještě jednou. Ze všeho nejdůležitější jsou ale tři body,“ zůstal skromný Abdalláh Sima i potom, co zařídil výhru v derby.

V Praze je teprve pár měsíců po přestupu z Táborska, za které neodehrál jediný soutěžní zápas. „Je to neuvěřitelné. Jsem šťastný, že tu můžu být. Hodně lidí mi pomohlo – spoluhráči i lidé z klubu. Pomohli mi hned během mých prvních dnů ve Slavii, takže i díky tomu se tu cítím dobře," říká. Šéfové i spoluhráči ho chválí, jak se snaží rychle aklimatizovat, je pracovitý a skromný. Jeden ale pomáhá ze všeho nejvíc:

„Ibra je jako můj bratr. Co mi řekne, poslechnu. Nejen v případě zápasu se Spartou,“ směje se při děkování Ibrahimovi Traorému. „Jsem moc vděčný, že jsem dostal tuto šanci a že tu mám lidi, co mi pomáhají. Před zápasem jsem také mluvil se svým agentem, Danielem Chrysostomem. Dal mi jich hodně, tímto bych mu rád poděkoval,“ prozradil.

Zatímco specializovaný server Transfermarkt ho pořád nemá ani nemá naceněného, slávistický šéf Jaroslav Tvrdík tuší obrovský obchod. „Jestli bude zdravý, skromný, pokorný a bude pracovat tak tvrdě jako doposud, bude jeho přestup rekord české ligy o parník. Už jsme odmítli první nabídku na nesmyslnou částku,“ těší se na velkou finanční kompenzaci. Dosavadní „český“ rekord drží půlmiliardový přesun Tomáše Součka do West Hamu.

Zato Jindřich Trpišovský by svou vycházejí hvězdu rád v kádru ještě nějakou tu chvíli měl. V nadsázce dokonce hrozí, že ho přestane stavět, aby sešel skautům z očí. „Po druhém gólu mi problesklo hlavou, jestli tu vydrží, co bude dál... Když je takový devatenáctiletý hráč vidět nejen v lize, ale i v Evropě, v době všemožných analýz a skautů, kteří jezdí na ty zápasy, že o něm musí být vědět. Ale i kdyby to tak bylo, tak já to vědět nechci,“ prozradil po derby.

Sparta - Slavia: Sima si parádně zpracoval a přesně zakončil k levé tyči, 2:0!

Ladislav Krejčí I vs. Abdallah Sima • Foto Sport