Sparta se podruhé střetla s Haškem. Verdikt? Čeká se na další dokumenty

Výbušný spor mezi Spartou a Martinem Haškem mladším postoupil do své další fáze. Ve středu došlo k druhému řízení u Sboru rozhodců, které tentokrát probíhalo distančně. Nově vzniklý senát o pěti členech verdikt nevynesl, podle informací portálu iSport.cz se tak stane do poloviny února. V rámci České republiky bude každopádně pravomocný. V prvním kole právnické bitvy rozhodci uložili hráči úhradu odškodného ve výši 22 milionů korun .

Zatímco první sezení u Sboru rozhodců trvalo téměř celý den, tentokrát to byla rychlovka. Všechny náležitosti se povedlo vyřídit za pouhé tři hodinky. Do časového harmonogramu se promítla skutečnost, že už nedošlo k výslechu dalších svědků. Obě angažované strany ani do sporu nevnesly nové důkazy a poznatky. Vše tak jelo v kolejích, které vytyčilo už zářijové první kolo.

Verdikt každopádně zůstává utajen. Rozhodčí senát, který měl tentokrát pět členů, ho sice mohl vynést, ale nakonec tak neučinil. Podle informací webu iSport.cz by ho měl oznámit nejpozději do poloviny února.

Rozhodci si vyžádali ještě další písemné podklady, na základě kterých celý spor posoudí. Obecně se ale předpokládá, že se svým rozhodnutím zásadně neodchýlí od mantinelů, které před několika měsíci stanovili jejich kolegové.

V prvním kole sporu, který odpálil Hašek tím, že v březnu loňského roku Spartě jednostranně vypověděl hráčskou smlouvu, rozhodci přiřkli letenskému klubu odškodné ve výši 22 milionů korun. Proti tomuto verdiktu se nakonec odvolaly obě strany, Sparta totiž po hráči původně požadovala dva miliony eur, tedy zhruba 52 milionů korun.

Jisté v tuhle chvíli je, že očekávaný rozsudek rozhodců bude v rámci tuzemské legislativy pravomocný. Případné odvolání celý případ nasměruje k mezinárodnímu tribunálu CAS do Lausanne. Tam se ostatně Hašek se svou právní zástupkyní Markétou Vochoska Haindlovou celou dobu snaží dostat, protože právě tam cítí největší šanci na úspěch.

V mezidobí mezi oběma řízeními všestranný záložník oživil uvadající kariéru, když se na začátku kalendářního roku domluvil na spolupráci s týmem druhé bundesligy Würzburger Kickers. Dosud za něj naskočil do tří zápasů a dohromady odehrál 46 minut.

Pokud by i další případné instance rozhodly ve prospěch Sparty, odškodné by automaticky přešlo i na Haškova zaměstnavatele. Toho nelze z případu jakkoli vyjmout, mohl by ovšem zmíněnou částku po hráči následně sám vymáhat.