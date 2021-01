Hejkal o Kuchtovi: Specifický, elegán ne, ale střelec. I trénink s ním bolel

Proč Kuchtovi angažmá v Teplicích moc nesedlo?

„Honza je specifický hráč, a to i v tréninkovém úsilí. Když se na tréninku hrají kontaktní hry, strašně to s ním bolí. Některým hráčům v Teplicích tohle moc nevonělo. Dohrával každý souboj. Cestu si vybral složitější, nikomu nepodlézal. Byl svůj. Když už to vypadalo, že by si vše mohlo sednout, zranil se, měl problémy se zády. Nemohli jsme přijít na to, co mu je. Rozhodl se, že zranění bude řešit vlastní cestou, byly kolem toho emoce. Nakonec řekl, že angažmá v Teplicích ukončí, což mě strašně mrzí, protože gólový je. Vinou zranění měl v Teplicích nízkou minutáž, ale i tak dal tři góly.“

Kdyby bylo jen vás, chtěl byste ho tehdy v Teplicích udržet?

„Dohodli jsme se, že to ukončíme. Když jsem viděl jeho další kariéru, kolikrát jsem zapochyboval, jestli jsem neměl udělat víc pro to, abych ho udržel. Ale jak jsem řekl, cesta k teplické kabině byla trnitější. Dopadlo to, jak to dopadlo.“

Řešil jste to s ním?

„Ano, řekl mi, že jiný nebude. Nedivím se mu. Vidíte, že cesta, kterou si vybral, byla správná. Kolikrát jsem musel řešit jiskření na tréninku, nechci říct úplně potyčky, ale když jsme měli kontaktní hry, bolelo to s ním. Každopádně jsem rád, že jsme na něj v Teplicích ukázali, byl to dobrý krok.“

Fotbalově vás zaujal, že?

„Viděl jsem, že je střelec. Má výborný výběr místa ve vápně, jde tam, kde to bolí, kde může dostat ránu. Z toho se rekrutují branky, podívejte se na jeho tečovaný gól teď ve Zlíně, místo mezi stopery si najde. Ví, že tam ránu může dostat, umí i rozdat. Myslím, že není tak elegantní hráč, na kterého se hezky kouká, ale je velmi platný. Rozhodně je to střelec.“

Čili vás ani moc nepřekvapuje, jak se ve Slavii rozstřílel?

„Nepřekvapuje. Není to jen hráč do vápna, má i rychlost, což ukázal například v Karviné. Je komplexnější útočník. Jak jsem řekl, není třeba tak elegantní, ale má rysy, které má útočník mít. Je důrazný, nebojí se rozdat a přijmout ránu, má dobrý výběr místa ve vápně, rychlost.“

Běhavý styl Slavie mu podle vás sedí?

„Myslím, že jo. Nikdy nebyl líný na krok, není to hráč, na kterého by musel zbytek mužstva pracovat. Naopak on pracuje pro tým, dobře napadá, jde do soubojů, umí na sebe navázat dva stopery. Myslím, že se do hry Slavie hodí. Ta dlouho hledala útočníka, teď ho našla.“

Jak dlouho může v Edenu vydržet?

„Dnes platí, že ten, kdo dává góly, je horké zboží. Přeju mu, aby neudělal nějaký unáhlený krok a také aby Slavia zase udělala nějakou pohárovou cestu. Ať tam třeba ještě rok dva je, pak by mohl odejít na zahraniční angažmá.“

