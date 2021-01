Velké porovnání sestav: Synot 2004 vs. Slovácko 2021. Kdo válel tehdy a nyní?

Útok na historii: Synot vs. Slovácko. Kdo válel tehdy a nyní? • FOTO: Koláž iSport.cz Nejlepší sezona v historii Uherského Hradiště od rozpadu federace. Ta z přelomu let 2003/2004, 1. FC Synot, jak zněl tehdejší název klubu, v ní vystoupal až na páté místo v lize. Mužstvo Karla Jarolíma má teď své zdatné následovníky – partu Martina Svědíka. A opět u toho jsou tehdejší junáci Michal Kadlec a Milan Petržela. Obě sestavy okomentoval Jan Palinek, tehdy kapitán mužstva, dnes asistent trenéra.

Brankář 2003/2004 Petr Drobisz

Tehdejší věk: 26 let

Bilance v sezoně: 25 zápasů/33 inkasovaných gólů/8 nul

„Stabilní výkony. Řídil si obranu. Cítili jsme, že když uděláme chybu, Drobas to napraví. Na gólmany jsem měl v kariéře štěstí. V Ostravě byl Pavel Srníček, v Brně Luboš Přibyl.“ Petr Drobisz v dresu 1. FC Synot • Foto LEBEDA PAVEL / Sport 2020/2021 Vít Nemrava

Věk: 25 let

Bilance v sezoně: 10 zápasů/10 inkasovaných gólů/3 nuly

„Vzal si po Vlastovi Daníčkovi na starost řvaní po zápase, roztleskává to. Při tom se pokaždé hrozně nasmějeme. Dobrej jako i jako gólman, ale chtělo by to víc sebevědomí.“ Brankář Slovácka Vít Nemrava • Foto Pavel Mazáč/Sport

Obrana 2003/2004 Jan Palinek

Tehdejší věk: 35 let

Bilance v sezoně: 29 zápasů/1 gól

„Už mi bylo pětatřicet let, a co se týká herní formy, cítil jsem se nejlíp v kariéře. Po odchodu Karla Jarolíma už to šlo se mnou z kopce.“ Kapitán 1. FC Synot Jan Palinek v akci • Foto BERANEK MICHAL / Sport 2020/2021 Michal Kadlec

Věk: 36 let

Bilance v sezoně: 15 zápasů/0 gólů

„Na to, že už je mu osmačtyřicet…(úsměv) Rychlostně je na tom neskutečně dobře. I fyzicky. Velmi dobře čte hru.“ Obránce Michal Kadlec • Foto fcslovacko.cz

Obrana 2003/2004 Jan Rajnoch

Tehdejší věk: 22 let

Bilance v sezoně: 14 zápasů/0 gólů

„Nadějný, mladý kluk. Hodně sebevědomý. To mají Pražáci v sobě…Přišel v zimě z Bohemky, byl fotbalový. Hrálo se s ním velmi dobře. Uměl dirigovat mužstvo.“ Jan Rajnoch v dresu 1. FC Synot • Foto LEBEDA PAVEL / Sport 2020/2021 Stanislav Hofmann

Věk: 30 let

Bilance v sezoně: 13 zápasů/3 góly

„Náš pan profesor. Zdobí ho přehled ve hře, předvídavost. Tohle jsou pro stopera super vlastnosti.“ Stanislav Hofmann ze Slovácka • Foto Barbora Reichová / Sport

Obrana 2003/2004 Rastislav Kostka

Tehdejší věk: 31 let

Bilance v sezoně: 24 zápasů/2 góly

„Slovák, výborný kluk do kabiny. Spíš tišší. Nikomu neublížil. Takový poctivec, jezdec. To samé byl potom na této pozici Martin Kuncl.“ Rastislav Kostka v dresu 1. FC Synot • Foto LEBEDA PAVEL / Sport 2020/2021 Patrik Šimko

Věk: 29 let

Bilance v sezoně: 12 zápasů/0 gólů

„Univerzál, který už je tady poměrně dlouhou dobu. Dokáže zahrát vpravo, vlevo, na stoperu.“ Patrik Šimko (v modrém) ze Slovácka v zápase na Spartě • Foto Michal Beránek / Sport

Záloha 2003/2004 Michal Kadlec

Tehdejší věk: 19 let

Bilance v sezoně: 15 zápasů/1 gól

„Tehdy to byl zobáček. Ale bylo vidět, že se potatil a že dosáhne podobných úspěchů jako táta. Hrál bundesligu, byl v reprezentaci. Klobouk dolů.“ Michal Kadlec v dresu 1. FC Synot • Foto LEBEDA PAVEL / Sport 2020/2021 Marek Havlík

Věk: 25 let

Bilance v sezoně: 16 zápasů/0 gólů

„Havlas je svůj. Fotbalista od pánaboha. Má výbornou levačku. Má zvláštní povahu. Nevím, jestli mu stačí hrát za Slovácko a je spokojený…Asi je rád, že je v týmu taková parta.“ Marek Havlík v dresu Slovácka • Foto Michal Beranek / Sport

Záloha 2003/2004 Petr Pavlík

Tehdejší věk: 25 let

Bilance v sezoně: 11 zápasů/0 gólů

„U něj mě napadá jednoznačně tvrdá střela. A dokonale kopal penalty. Proměnil každou. I na tréninku. Asi měl pevné nervy.“ Petr Pavlík v dresu 1. FC Synot • Foto MAZAC PAVEL / Sport 2020/2021 Vlastimil Daníček

Věk: 29 let

Bilance v sezoně: 13 zápasů/5 gólů

„Srdce mužstva. Bojovník, poctivý hráč. Vzor v přístupu k tréninku. Velice se posunul i po stránce techniky. Hlavní lídr v kabině.“ Vlastimil Daníček ze Slovácka • Foto ČTK / Glück Dalibor

Záloha 2003/2004 Tomáš Polách

Tehdejší věk: 26 let

Bilance v sezoně: 25 zápasů/2 góly

„Asi nejlepší špílmachr, co jsem poznal. Dát mu balon znamenalo, že ho nikdy neztratí. Říkával: Palec, dej mi to, i když mám na zádech dva hráče. O nic jsme se nestarali. Nehrál alibisticky dozadu.“ Tomáš Polách v dresu 1. FC Synot • Foto LEBEDA PAVEL / Sport 2020/2021 Lukáš Sadílek

Věk: 24 let

Bilance v sezoně: 16 zápasů/3 góly

„To je motor. Naběhá za zápas snad dvacet kilometrů. (úsměv) Zdá se mi, že už ale neběhá neúčelně. Je v těch správných prostorech a doplňuje hrot. Nejlepší nahrávač.“ Lukáš Sadílek v dresu Slovácka • Foto Profimedia.cz

Záloha 2003/2004 Martin Abraham

Tehdejší věk: 25 let

Bilance v sezoně: 27 zápasů/5 gólů

„Abrc byl živel. Na hřišti a asi i v životě. Měl vynikající výskok, hru hlavou. Dynamický hráč. Všude se dostal rychlostí, byl i dobrý s balonem.“ Martin Abraham v dresu 1. FC Synot • Foto Pavel Lebeda / Sport 2020/2021 Petr Reinberk

Věk: 31 let

Bilance v sezoně: 15 zápasů/1 gól

„To je legenda klubu. Výkony má občas jako na houpačce. Zahraje všude, zprava, zleva. Pamatuji se, že v dorostu byl i na šestce. Zvládl by taky stopera.“ Petr Reinberk ze Slovácka (v modrém) v souboji s Josefem Jindřiškem z Bohemians • Foto ČTK / Vondrouš Roman

Záloha 2003/2004 Milan Ivana

Tehdejší věk: 20 let

Bilance v sezoně: 13 zápasů/3 góly

„Rychlostní typ, menší, zavalitý. Hodný kluk, Slovák. Taky dobrý do party.“ Milan Ivana v dresu 1. FC Synot • Foto BERANEK MICHAL / Sport 2020/2021 Milan Petržela

Věk: 37 let

Bilance v sezoně: 15 zápasů/1 gól

„Ve svém věku ze své rychlosti skoro nic neztratil. Když před dvěma lety přišel zpátky, celý mančaft se obrovsky zvedl. Kluci viděli, co si přinesl z Plzně. Všechny to vyburcovalo.“ Záložník Slovácka Milan Petržela • Foto Pavel Mazáč / Sport

Útok 2003/2004 Jan Nezmar

Tehdejší věk: 26 let

Bilance v sezoně: 21 zápasů/8 gólů

„Zabiják ve vápně, dobrý kluk. Velmi nepříjemný ve hře tělem. Obstaral nám spoustu gólů. Pořád se tlačil do frekvenčních věcí, chtěl je ukazovat. Chodil pokaždé první a my jsme se mu pak smáli. Takový „vzorák“. Uměl mluvit.“ Jan Nezmar v dresu 1. FC Synot • Foto LEBEDA PAVEL / Sport 2020/2021 Jan Kliment

Věk: 27 let

Bilance v sezoně: 16 zápasů/6 gólů

„Hlavně, že je zdravý. Kvalitu má, jinak by se nedostal do bundesligy. Dynamický, strašně rychlý hráč. Absolutní salámista. Nic si nezabírá. Už začíná i střílet góly.“ Brankář Sparty Florin Nita v souboji s Janem Klimentem ze Slovácka • Foto Pavel Mazáč / Sport

Útok 2003/2004 Michal Meduna

Tehdejší věk: 22 let

Bilance v sezoně: 29 zápasů/7 gólů

„Medy? Vysoký, dobrý hlavičkář. Kluk do party a koncový hráč jako Nezmič.“ Michal Meduna v dresu 1. FC Synot • Foto LEBEDA PAVEL / Sport 2020/2021 Jan Navrátil

Věk: 30 let

Bilance v sezoně: 15 zápasů/2 góly

„Navrc má teď formu. V Ostravě to trefil nádherně. Velice platný hráč. I když nevévodí statistikám. Může hrát i na hrotu, ale z kraje mu to sedí asi nejvíc.“ Jan Navrátil ze Slovácka • Foto Michal Beranek / Sport

Náhradníci 2003/2004 Milan Petržela

Tehdejší věk: 20 let

Bilance v sezoně: 20 zápasů/1 gól

„Milánek. Mladý kluk, přišel odněkud od Vyškova. (úsměv) Živelný, rozevlátý, strašně rychlý. Výborný do kabiny. Bylo vidět, že něco dokáže.“ Vladimír Malár

Tehdejší věk: 27 let

Bilance v sezoně: 23 zápasů/3 góly

„Ládínek z Hrušek…Extrémně rychlý. Někdy byl balon pomalejší než on. (úsměv) Velmi dobrý kluk.“ Petr Čoupek

Tehdejší věk: 21 let

Bilance v sezoně: 25 zápasů/1 gól

„Hrál většinou přede mnou, běhal nahoru dolů. Čistý levák s dobrým centrem. Rád útočil, ale uměl i bránit.“ Milan Petržela (vprav) oslavuje gól Milana Ivany za 1. FC Synot • Foto BERANEK MICHAL / Sport