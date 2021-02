Matějovský prošlápl Housku: jen žlutá! Málem mu zlomil nohu, nechápal Látal

Denev mu dal žlutou kartu a pak dlouho zkoumal situaci u videa. Rozhodnutí nezměnil a Matějovského nevyloučil. Chybně, opora domácích měla jít ven. Ačkoliv měl Houska na trefeném místě chránič, nedopadl dobře. Poločas dohrál, dokonce se postavil k penaltě, kterou neproměnil, ale v pauze musel střídat a odjel do nemocnice. Fotky jeho holeně, které se pak objevily na sociálních sítích, vypadaly hrozivě. Krev, tržná rána, která musela být zažitá.

Olomoucký trenér Radoslav Látal nerozuměl tomu, proč nebyl Matějovský vyloučen. „Je to smutné. David má pět stehů, odjel do nemocnice. Byl to hrozný pohled na tu nohu v poločase. Nechápu, jak tohle může rozhodčí nechat být, když tady bylo video. Málem mu zlomil nohu. Minimálně na dva týdny bude mimo,“ konstatoval hlavní stratég Hanáků, Housku tak čeká nucená pauze, určitě nestihne nedělní zápas se Spartou.

„Zákrok jsem neviděl, měl jsem to z dálky. Viděl jsem jen o poločase Davida, jak mu šijí holeň. Jsou tu rozhodčí, kteří jsou za to zodpovědní, oni posuzují fauly, vynášejí verdikty. Když jsem viděl o poločase, jak má David roztrhnutou holeň, člověk si říká, že to měla být červená. Ale nebyla. Jen přeju Davidovi, aby se brzo uzdravil,“ vyjádřil se k nepříjemnému momentu olomoucký útočník Martin Nešpor.

Ošklivý faul Matějovského přišel hned v úvodu, vyloučení boleslavského lídra mohlo utkání hodně ovlivnit. „Nebylo mi nějak příjemně, zatrnulo mi. Bylo to ze situace, kdy jsme měli, dá se říct, balon pod kontrolou, a jen špatným zpracováním k tomu došlo,“ komentoval situaci domácí trenér Karel Jarolím. „Zatrnulo mi. Mára je pro nás obrovsky důležitý, je to mozek naší hry. Hodně by to ovlivnilo další průběh hry, kdybychom o Marka přišli,“ přidal brankář Středočechů Jakub Diviš.

Matějovský předvedl nebezpečný zákrok už v minulém utkání na Spartě, kdy v souboji šlápnul na Srdjana Plavšiče, který byl ve skluzu. Dostal také žlutou kartu, komise rozhodčích tento moment nekomentovala, neřekla, zda měl být Matějovský dle jejího názoru vyloučen, nebo zda sudí vyhodnotili faul správně.

