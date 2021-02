Bohemians trápí penalty. Na dloubák musíte mít odvahu, říká Jindřišek

Antonín Panenka musí žasnout. Bohemians, které nejvíc proslavil právě vynálezce legendárního dloubáku, na jaře zahodili všechny tři penalty. Proti Slovácku, na Spartě i minule v Plzni. „Počtvrté už to vyjde,“ doufá nejen trenér Luděk Klusáček. Jeho chlapci patří k nejhorším penaltovým exekutorům v lize, nižší úspěšnost mají už jen Pardubice, Teplice a Mladá Boleslav.

Kdo jiný, když ne on? Josef Jindřišek si týden po svých čtyřicetinách našteloval míč na penaltový puntík a… Nic. Plzeňský brankář Jindřich Staněk vystihl stranu a pak už jen sbíral gratulace od kumpánů.

„Tenhle moment budu mít v hlavě hodně dlouho,“ poví Jindřišek, zatím poslední z vršovických smolařů. Bohemians na jaře zahrávali tři penalty – a ani jednu neproměnili. Proti Slovácku se netrefi l exreprezentační útočník Tomáš Necid, na Spartě selhal záložník Vladislav Levin a o Jindřiškovi už byla řeč. „Každý děláme chyby, takže je složité to někomu vyčítat,“ pravil stoper Daniel Krch, když k němu v Plzni přilétla otázka na jarní penaltové prokletí.

Sparta - Bohemians: Ljovinovu penaltu skvěle zneškodnil Nita!

Bohemians - Slovácko: Necid při penaltě selhal a poslal míč mimo!

Pro úplnost: dva ze zmíněných tří zápasů „klokani“ prohráli a i kvůli tomu jsou dvanáctí, na sestupové pásmo mohli mít k dobru víc než nynějších deset bodů. „A vy byste neměli o čem psát,“ usměje se kapitán Jindřišek. „Ale ano, je škoda, že nás to stojí body. Kdybych v Plzni penaltu proměnil, určitě bychom se nevraceli s porážkou. Soupeř by za stavu 1:1 znervózněl a měli bychom větší šanci urvat body.“

Mimochodem, zkraje týdne se k Jindřiškovi přitočil kouč Luděk Klusáček a chlácholil ho: „Klid, Pepo, ještě nedáš hodně penalt.“

„Asi jste zapomněl, že mi je čtyřicet, trenére,“ zasmál se druhý nejstarší hráč ligy.

Možná i v humoru je cesta, první přikázání v penaltové krizi zní: nestresovat se. „Je to smolná šňůra, ale každá série jednou skončí,“ vykládá Jindřišek. S parťáky piluje penalty po tréninku v poklidných kulisách na kraji Prahy, ovšem na ligovém jevišti bývá všechno jinak. „Jiný tlak, nažhavený gólman, dřív třeba i plný stadion... Ale kdybych si nevěřil, na penaltu bych nešel.“

Z laického pohledu se může zdát: pokutový kop rovná se půl gólu. Fanoušci dopředu počítají s oslavou, jenže zelenobílý národ si penaltovou euforii na jaře neužil ani jednou. „Penalta je vždycky výhoda, ale taky můžete hodně ztratit. Od hráče se očekává jasný gól, zato gólman může jen překvapit. Ani na tréninku to často nekopnete přesně tak, jak byste chtěli,“ vypráví Jindřišek. „Nikdy nedáte jednu penaltu stejně.“

Snad jen kromě Antonína Panenky, největší ikony Bohemians. Svůj mytický dloubák, při kterém jemně podebral míč a obloučkem ho poslal doprostřed branky, nezvládl jen jednou – a to ještě v přáteláku. „Na dloubák musíte mít odvahu, já penalty kopu spíš přes razanci nebo umístění,“ popisuje Jindřišek. „Pamatuju si, jak Plzeňák David Limberský před osmi lety poslal dloubák do břevna a od trenéra Vrby to tenkrát pěkně schytal.“

Bohemians by stačilo vrátit se do loňského podzimu, kdy si užili gólové penalty proti Boleslavi (Jindřišek) a Teplicím (Matěj Pulkrab). „Penalta je vždycky o psychice, což v tréninku bohužel moc nenacvičíte,“ říká kouč Klusáček. „Musíme do toho jít znovu a věřit, že čtvrtou už dáme.“

JAK SE VE F:L (NE)PROMĚŇUJÍ PENALTY



Slovácko 9/9 100 %

Baník 6/6 100 %

Č. Budějovice 4/4 100 %

Příbram 3/3 100 %

Brno 1/1 100 %

Liberec 7/8 87,5 %

Slavia 5/6 83,3 %

Karviná 4/5 80 %

Jablonec 3/4 75 %

Zlín 3/4 75 %

Olomouc 5/7 71,4 %

Plzeň 5/8 62,5 %

Sparta 4/7 57,1 %

Opava 2/4 50 %

Bohemians 2/5 40 %

Pardubice 1/3 33,3 %

Teplice 1/3 33,3 %

Ml. Boleslav 0/1 0 %