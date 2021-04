Daníček trpěl s covidem, pak rozhodl penaltou: V televizi to bylo nic moc

Domluvili jste se s útočníkem Janem Klimentem, kdo půjde na penaltu?

„Řekl jsem si, že si to vezmu já. Stejně jako jsme se domluvili předtím, když jsme byli oba na hřišti.“

Jak jste se cítil po třítýdenní pauze?

„Pro mě osobně zajímavá zkušenost naskočit do toho po nemoci hned rovnýma nohama. Byl jsem rád, že jsme dali na 4:2 a nemuseli to na konci honit. Síly ubývaly rychle. Chyběl jsem čtyři zápasy, to je hrozně moc. Kluci to měli velmi náročné, utkání šla rychle za sebou. Doma jsem to prožíval emotivně. Nic moc sledovat to jen v televizi a nebýt součástí toho na hřišti.“

Slovácko - Brno: Dreksa zfauloval Klimenta, sudí Berka nařídil penaltu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jaký jste měl průběh nákazy?

„Měl jsem to trošku náročnější. Nečekal jsem, že mě to tak semele. Nikomu bych tu nemoc nepřál. Byl jsem rád, že se o mě mohla přítelkyně postarat. Nebylo to nic příjemného. Trenér se mě před Brnem zeptal, jak se cítím. Chtěl jsem hrát od začátku. Nakonec jsem vydržel až do konce.“

Nejprve jste ztratili vedení 2:0 a pak jste museli honit výsledek...

„Sami jsme si to zkomplikovali. Stálo nás to pak hodně sil. Byl to zajímavý, otevřený zápas. Brno nehrálo vůbec špatně. Dobře kombinovalo, mělo dobrý přechod do útoku. To nám dělalo v prvním poločase trošku problémy. Těžký soupeř. Jsme moc rádi za tři body. Potřebovali jsme je jako sůl.“

Příště jedete do Plzně. Těšíte se?

„Plzeň jsem zatím vůbec neměl v hlavě. Až po regeneraci nad tím začneme přemýšlet. Samozřejmě nás tam čeká ohromně těžký zápas. Těším se moc. Pojedeme se do Plzně porvat a budeme chtít vyhrát. Bude to důležité utkání, může se to tam lámat.“

Během vaší absence nosil kapitánskou pásku Michal Kadlec a zůstala mu i proti Zbrojovce. Proč?

„Fotbal je týmový sport, v kabině je nás víc lídrů. Míša má skvělou kariéru. Je obrovská osobnost Slovácka. Takhle to beru.“