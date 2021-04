Koller o lize: Sudí jsem nechápal. Můžou „klokani“ přibrzdit Slavii?

Mistrovské mečboly pro Slavii, nečekaná ztráta Sparty s Pardubicemi a ještě víc zamotaný boj o druhé místo. FORTUNA:LIGA ve 28. kole bavila a může bavit dál, sezona jde pomalu do finále. „O titulu už je dávno rozhodnuto: teď jde jen o to, kdy se odehraje korunovace. Pořád je tu ale napínavá bitva o stříbro, která se může táhnout až do posledního kola,“ říká historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru mluví o rozpačitých výkonech rozhodčích, o rychlosti slávistického tažení za ligovým zlatem či o příčinách překvapivého kolapsu Sparty proti nováčkovi.

Začněme u Slavie, která zdolala Zlín a je krůček od titulu. Překvapilo vás, jak se doma nadřela?

„Vlastně ani moc ne. Chápu, že Slavia po náročném jarním programu mele z posledního. Proti Zlínu si musela výhru vydřít, ale znovu ukázala, že je velký tým. Prohrávala, přesto dokázala zápas otočit a dojít si pro vítězství. Jasně, slávisté při šanci Poznara ve druhé půli měli štěstí, ale ustáli to a navýšili náskok na prvním místě.“

Bylo důležité, že vyrovnali ještě v prvním poločase?

„Naprosto. Když hrajete proti zalezlému soupeři a navíc prohráváte, je extrémně těžké se prosadit. Gól na 1:1 Slavii ještě víc nakopnul a vlil hráčům sebevědomím: tušili, že je Zlín moc často neohrozí, a že ho budou moct dorazit. Bylo jen otázkou času, kdy se slávistům podaří přejít přes obranný val. Se štěstím jim to vyšlo.“

Nepřipomínal vám vítězný gól Jana Kuchty PlayStation? Odrazy, zmatky, tyč…

„Takový biliár, viďte? Celá akce byla hezky upletená: byla jednou z mála, kdy se slávisté dopředu dostali povedenou kombinací. Pak přišlo podklouznutí zlínského hráče a pár odrazů, které to ještě víc zamotaly. Kuchtovi pomohlo jeho umění být ve správnou chvíli na správném místě a procpal míč do sítě. V nejdůležitějším okamžiku Slavii zachránil.“

Sahá po titulu krále střelců? Před ostatními kanonýry má dva góly k dobru.

„V tuhle chvíli je opravdu horkým favoritem. Jsem přesvědčený, že králem střelců bude někdo ze Slavie. Dlouhodobě jsem si říkal, že to bude mezi Kuchtou a Simou, ale jeho forma v poslední době klesla. Kuchta se dostává do šancí skoro při každém útoku Slavie a teď má nejvýhodnější pozici. Sparťan Juliš je zraněný a jablonecký Schranz pokaždé nemá takovou podporu týmu.“

Když jsme u duelu Slavia vs. Zlín, musíme se ještě zastavit u rozhodčího Ondřeje Ginzela, jenž po konzultaci s VAR zrušil dvě penalty pro domácí a červenou kartu pro zlínského Martina Cedidlu. Co vy na to?

„Znovu se potvrdilo to, co tvrdím delší dobu: sudí dneska sami nerozhodnou nic,