Sezona, jaká tu ještě nebyla? SEDM cílů pro Slavii do konce ligy

Jaké cíle jsou před Slavií ve zbytku sezony? • FOTO: koláž iSport.cz Něco může být hotového o víkendu, na ostatním si musí dát Slavia ještě záležet. Mužstvo Jindřicha Trpišovského, které může být už v neděli znovu korunováno za mistra, má kromě trofejí našlápnuto taky k dalším třem rekordům a ke střelecké koruně ligy. Kouč „sešívaných“ vyhlásil s neurčitostí celkem pět cílů do konce ročníku, deník Sport vybral šest týmových plus jeden individuální, o které se ještě hraje.

1. Titulový hattrick A co jiného taky, že jo? Je to nejvyšší a nejcennější ocenění a pro Slavii půjde o potvrzení, že nad českým fotbalem pevně drží jablko i žezlo už tři sezony v kuse. Titul může získat už v příštím kole, pokud porazí ve vršovickém derby Bohemians. Pak jí mohou být výsledky ostatních týmů volné. Slavit by mohla i v případě, kdyby mužstva na druhém a třetím místě ve svých nadcházejících zápasech ztratila, tedy Jablonec v Českých Budějovicích a Sparta doma s Opavou, té už by pak nepomohlo ani to, že by měla stále jedno kolo k dobru. „Jsme v komfortní pozici, máme vlastně šest pokusů. Proměnit ale chceme logicky hned první mečbol,“ hlásí kouč Jindřich Trpišovský. 3 Na tolikátý titul v řadě útočí Slavia pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Na jeho získání má mraky času, zbývá ještě šest kol do konce soutěže. SESTŘIH: Slavia - Zlín 2:1. Sešívaní krůček od titulu, rozhodl silvestrovský gól

2. Třetí pohár za čtyři sezony Ze všech vyhlídek je tahle možná nejvachrlatější a nejsložitější. Za prvé proto, že stačí jedno nešikovné škobrtnutí, a je to po legraci. Za druhé musí projít Slavia asi nejtěžší možnou cestou – nejdřív zvládnout čtvrtfinále v Olomouci, kde se jí zrovna nedaří, z jedenácti posledních soutěžních utkání tam vyhrála akorát jednou. A pokud postoupí, čeká ji semifinále proti Spartě na Letné, s níž má za posledních pět let výbornou bilanci, ale pořád je to nevyzpytatelné derby. A případné finále si zahraje proti vítězi souboje Plzeň–Teplice. Z posledních tří pohárových ročníků vyhráli „sešívaní“ dva, v sezoně 2018/19 získali dokonce po 77 letech double. 2 Tolik domácích pohárů získala Slavia pod současným koučem Jindřichem Trpišovským. V sezoně 2018/19 z toho byl dokonce double, když vyhrála i ligu. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský slaví vítězství v MOL Cupu v roce 2019 • Foto Pavel Mazáč (Sport)

3. Neporazitelnost, jaká tu 75 let nebyla V kapse už má Slavia dvě nejdelší šňůry bez ligové porážky od rozpadu federace. Tu pod Jaroslavem Šilhavým, která se táhla 36 utkání od září 2016 až do října 2017, a kterou symbolicky přerazil v Edenu s Libercem Jindřich Trpišovský. Právě pod ním svoje maximum překonala a hlavně ho stále navyšuje. Teď už to od března 2020 dělá celkem 40 utkání v řadě, čímž navíc ve středu se Zlínem vyrovnala československý rekord. Ten vytvořila Sparta mezi lety 1943 a 1946. V Ďolíčku tedy kromě titulu může dokonale přepsat celou historii, i ten dlouhý společný kus se Slováky. „V neděli máme dvojitou motivaci,“ ví střelec mužstva Jan Kuchta. 40 Tolik zápasů činí československý rekord Sparty z let 1943 a 1946, který Slavia ve středu proti Zlínu vyrovnala. Překonat ho může v neděli na Bohemians. Trpišovský po Zlínu: Hodně náročné. Kuchta a král střelců? To poslední, na co myslíme

4. Čeští „invincibles“: dosud Sparta Výzva, kvůli níž bude nutné se pořád držet ve střehu. Do konce ligového ročníku totiž Slavii zbývají mimo jiné ošemetné duely s Viktorií Plzeň nebo v Jablonci. Dosud jediným týmem, který od rozpadu federace dokázal projít celou ligovou sezonu bez porážky, byla Sparta v sezoně 2009/10. Hrbolatá titulová jízda plná remíz, Letenští jich vyrobili hned čtrnáct, takže zápletka vydržela až do poslední chvíle. Předobraz k takovému počinu se dá najít v zahraničí, nejslavnější kousek jde za Arsenalem pod Arsénem Wengerem, týmu kolem Thierryho Henryho, který v sezoně 2003/04 v Premier Leaue nikdo nezdolal, se přezdívalo „The Invincibles“, nepřemožitelní. 6 Tolik zápasů zbývá, aby Slavia dotáhla celou sezonu do konce bez porážky. Čekají ji zápasy na Bohemians, s Plzní, v Olomouci, s Karvinou, v Jablonci a s Českými Budějovicemi. SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Velký krok za titulem, rozhodl Holeš

5. Ještě aspoň pět výher a jednu remízu Tohle má dvě roviny. Slavia může překonávat buď svůj absolutní rekord, který činí 85 bodů ze sezony 2019/20. Tehdy se ale hrála nadstavba, čili na tenhle sběr měla k dispozici celkem 35 kol. Kdyby se ale body průměrovaly, vyhrál by počin Sparty z ročníku 2013/14. Tehdy sice získal výběr Vítězslava Lavičky „jen“ 79 bodů, ovšem ve třiceti zápasech. To dělá bodový průměr na zápas 2,63, zatímco ten z minulé sezony je o dvě desetiny nižší. Aby současná Slavia překonala sparťanskou sbírku, potřebuje získat dohromady 90 bodů, které by se dělily 34 koly. To znamená, že by musela ve zbývajících šesti utkáních aspoň pětkrát vyhrát a jednou remizovat. 79 Takový je český bodový rekord podle průměru, aby se zohlednilo i navýšení zápasů při zavedení nadstavby. Stanovila ho Sparta v sezoně 2013/14 pod Vítězslavem Lavičkou. SESTŘIH: Slovácko - Slavia 2:3. Obrat lídra dokonal Lingr, zářil Stanciu

6. Držet si skoro tři góly na zápas Byla to sparťanská kanonáda, které šéfoval především habán Vratislav Lokvenc. Letenští v sezoně 1999/2000 určily zatím nepřekonané střelecké maximum – 81 branek, čili 2,7 gólu na zápas. Reprezentant Lokvenc nasázel více než čtvrtinu z nich, 22 gólů. Aby to bylo fér, i v tomto případě je lepší zásahy průměrovat na zápas, protože Sparta tenkrát stihla svých 81 branek za třicet kol. Slavia jich teď má 75, kvantitativně je velmi pravděpodobné, že více než dvacet let starou metu překoná. Aby se ale dostala i přes průměr 2,7 branek na utkání, potřebuje nasázet ještě sedmnáct gólů, čili celkově mít 92 tref. To chce držet si apetit kolem tří gólů v každém zbývajícím zápase. 81 Tolik činí sezonní rekord v počtu nastřílených gólů. Povedlo se to v ročníku 1999/2000 Spartě, kterou tenkrát táhl především Vratislav Lokvenc, Král střelců s 22 zásahy. SESTŘIH: Opava - Slavia 0:6. Demolice! Famózním výkonem zazářil Sima