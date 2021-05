Kritika Juliše, Dočkal terč i vítěz a leváci trnem v oku. Co ukázala Sparta?

Výhra 2:1 v nepřátelském Ďolíčku, pojištěná účast v předkole Ligy mistrů... Pro Spartu se neděle jevila jako ideální část víkendu. Jenže tak růžové to rudí proti „klokanům“ rozhodně neměli. Své by mohl vyprávět Lukáš Juliš. Poprvé od ledna se ve FORTUNA:LIZE zapsal mezi střelce, ale od trenéra Pavla Vrby se po utkání dočkal kritiky. Co dalšího souboj Pražanů nabídl?

Liga mistrů po pěti letech. ALE…

Sparta splnila hlavní sezonní cíl, po pěti letech se vrací do bojů o Ligu mistrů. Potud všechno v pořádku. Pokud ale chce reálně pomýšlet na průchod do soutěže nejlepších, musí obrovsky přidat. To, co předvedla v neděli večer v Ďolíčku, by totiž ani omylem nestačilo. Pavel Vrba se ostatně před nedostatky neschovával. Mluvil o špatné přechodové fázi. O nekvalitním řešení finální fáze. Problémů mají Letenští ve své hře celou řadu. Během krátké letní přestávky na jejich odstranění musí intenzivně pracovat. Ať už systémově, ale taky personálně. „Víme, že nás čeká kvalifikace nemistrovské části, což je ta nejtěžší cesta, kterou v evropských pohárech můžete jít,“ zdůraznil navíc kouč.