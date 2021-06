Galáskův příběh: proti svým! Lička popsal, čím může pomoct

Rozborku soupeře lze v dnešní době díky moderním technologiím provést bez problémů do posledního šroubku. Stále ale existují informace, které ve statistikách ani sestřizích zápasů nenajdete. Jestli chcete vplout do nizozemské duše, zeptejte se Tomáše Galáska. Současný asistent Jaroslava Šilhavého je vysoce propojený s českým osmifinálovým soupeřem. Býval mozkem asi nejlepší české záložní řady historie a nyní může poskytnout svým hráčům cenné rady. Jak na něj vzpomíná Miroslav Beránek, asistent Karla Brücknera? A v čem je výjimečný podle experta Vernera Ličky, který jej zažil v jeho začátcích v Baníku?

Jedna z výrazných osobností národního týmu z let 2002 – 2008 zažila pestrou a mimořádnou kariéru. Teď své letité zkušenosti předává hráčům národního týmu, kteří se v neděli pokusí zaskočit v osmifinále EURO sebevědomé Nizozemce.

„Čerpáme z jeho zkušeností, nejen ohledně nizozemského fotbalu, ale i celkově má za sebou výbornou kariéru, všem nám tady radí. Když rozebíráme nizozemský tým, určitě mezi trenéry hraje velkou roli a dokáže nám poradit,“ oceňuje záložník Tomáš Holeš. „Radí mi v základních věcech, kde se pohybovat, kam přihrávat. Říká mi, ať hodně střílím,“ upřesňuje muž, který v aktuálním českém výběru plní Galáskovu roli.

Pojďme si připomenout cestu výjimečného hráče, který léta zůstával v pozadí velkých českých es, přesto byl pro mužstvo zcela nepostradatelný.

Galásek coby odchovanec Baníku patřil do silného ročníku 1973, z něhož později vpluli do velkého fotbalu hráči jako Radek Slončík, Martin Čížek nebo Tomáš Řepka. Zlom v jeho fotbalové dráze přišel v roce 1996, kdy si vytrucoval přestup do nizozemského Tilburgu.

„Strávil jsem s ním hodně času v období 1992 – 95. Zpočátku hrával pravého obránce, pak se přesunul na šestku. Dokázal spolupracovat se stopery, číst je a řídit si je, to bylo obrovské plus. Když Tomáš utekl, to už jsem v Baníku nebyl, historku znám jen z vyprávění,“ loví v paměti na dotaz Sportu Verner Lička, prezident Unie českých fotbalových trenérů.

Přes platnou smlouvu a nesouhlas Baníku tehdy Galásek zamířil do Nizozemska, po několikaměsíčních tahanicích kluby našly společnou řeč a dohodly se na odstupném. Spekulovalo se o sumě přesahující padesát milionů korun, což v té době udělalo z bývalého kapitána reprezentační jednadvacítky čtvrtého nejdražšího českého fotbalistu všech dob.

Šlo o značně rizikový krok, nakonec z něj vykrystalizovalo nejlepší rozhodnutí kariéry. Galásek se v Nizozemsku vypracoval, strávil zde úžasných deset let. Výkony v Tilburgu ho vystřelily až k angažmá v Ajaxu, kde si jej tak moc vážili, až z něj udělali kapitána. Pravidelně šéfoval prakticky každému mužstvu, jehož dres oblékl.

„Přechod z Česka do Nizozemska zvládl výborně, začal být respektován a oceňován. Udělal dobře, uspět takovým způsobem v tehdejší době v Nizozemsku je ojedinělý výkon, dá se to srovnat s tím, jak dnes Tomáš Souček zvládl úvod v Anglii. On tam nejen uspěl, ale i zakořenil. Dostal důvěru s páskou, to všechno podtrhuje,“ vyzdvihuje Lička.

Galásek čekal dlouho na výraznější šanci v reprezentačním dresu, trenér Jozef Chovanec vsázel spíš na jiné hráče. Výraznější roli dostal až po nástupu Karla Brücknera, který z něj udělal klíčovou postavu hvězdné zálohy. Zlaté časy národního týmu jsou spojené s nenápadnou, ale o to důležitější činností takřka bezchybného štítového záložníka.

„Měli jsme velmi kreativní záložníky Poborského, Šmicera, Rosického a Nedvěda, Tomáš velice rád přijal místo štítového záložníka. Velmi se do týmu hodil, s rolí se ztotožnil, věděl, že bude krýt záda velkým fotbalistům,“ vzpomíná pro Sport tehdejší Brücknerův reprezentační asistent Miroslav Beránek. „On byl také velký fotbalista, ale byl schopný se upozadit, dělat černou práci, která není moc vidět. Měl pro to perfektní předpoklady, velmi dobře četl hru. Stačil mu jeden dotek, rychle měnil těžiště hry. Nebyl tolik u míče, ale zároveň hru zrychloval,“ jmenuje přednosti hráče.

„Cit pro hru a zrealizovat potřeby týmu, v tom byl geniální. V historii československého a českého fotbalu v této úloze nebyl nikdo lepší,“ pokračuje Lička. „Byl to takový computer, dlouhých sprintů a opouštění středu hřiště byste u něj našli minimum. Nepotřeboval s míčem vyjíždět, přitom měl výbornou střelu z dálky, to byl úder jako kůň. Vytvářel servis hráčům před sebou, oni jeho chytrost, úsilí a kvalitu zhodnocovali. Bez tohoto typu hráče by naši další záložníci Nedvěd, Rosický, Poborský, Šmicer tak dobří nebyli. Tomáš byl v té době srdcem našeho týmu, z toho vycházely české úspěchy,“ podotýká.

Galásek uzavřel pestrou reprezentační kariéru na EURO 2008 ve smolném duelu proti Turecku (2:3). Vrhl se na trenéřinu a vystudoval profilicenci. Roli asistenta české reprezentace si střihl poprvé pod Michalem Bílkem (2012/13), druhé kolo zažívá aktuálně pod Jaroslavem Šilhavým.

Před nedělním osmifinále s Nizozemskem mohou právě jeho rady českým hráčům hodně pomoct. „Fotbal se změnil, možnosti sledování soupeřů jsou dneska na tak vyspělé úrovni, že všichni vědí všechno. Ve statistikách ale nevysledujete jejich charakter, kulturu a životní styl. Nizozemci jsou sebevědomí, řekl bych někdy až arogantní. Postřehy z této mentální oblasti z jeho strany mohou být velice důležité,“ souhlasí Lička.

„Dal se na trenérskou práci, fotbal vnímá velmi dobře a může klukům, co tam jsou, hodně dát. S reprezentací tohle všechno zažil na hřišti, velmi dobře se dovede vžít do jejich role, tohle u národního týmu funguje,“ oceňuje Beránek.